Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства. Це дозволить державі вступити до Північноатлантичного альянсу.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції з главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя заявив, що найближчим часом потрібно знову розглянути можливість надання Україні ПДЧ. За його словами, це питання вже почали обговорювати з колегами з країн Балтії.

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Ландсбергіс зазначив, що надання Україні ПДЧ буде "сильним сигналом для Росії". Це стане підтвердженням того, що НАТО цінує та підтримує обраний українською державою трансатлантичний зв'язок.

Найближчим часом ми повинні знову звернутися до колег з листом, щоб розглянути можливість надання ПДЧ Україні,

– наголосив глава МЗС Литви.