Военные не знают английского, – нардеп о препятствиях в подготовке к вступлению в НАТО
Украина еще не выполнила все предварительные договоренности, которые требуют для членства в НАТО. Украинская армия также еще не готова к вступлению, а одной из преград является незнание военными английского языка.
Источник:24 канал
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Андрей Шараськин. Он отметил, что незнание английского – это лишь одна из проблем.
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"Хотелось бы сказать, что мы на завершающем этапе, но есть огромное количество проблем. Одна из них – неочевидна, на первый взгляд, но это английский язык", – сказал Шараськин.
По его словам, невладение английским языком есть, начиная от старшин. Это ставит большое препятствие в подготовке.
Полностью все взаимодействие и слаженность происходит на английском. Однако это самая маленькая из существующих проблем на самом деле,
– отметил нардеп.
Как хотят решить проблему
Шараськин подчеркнул, что Украина пока думает, как можно устранить эту проблему. В частности, рассматривают такие варианты:
- помощь волонтеров;
- возвращение военных кафедр в педагогические вузы;
- отдельные программы, которые разработаны для военных.
"Но почему-то это все очень затягивается", – подытожил Шараськин.
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