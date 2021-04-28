Я рік борюся з COVID-19 – вони рік борються зі мною, – Степанов про імовірність своєї відставки
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, схоже, у жодну відставку не збирається. А щодо розмов у суспільстві на цю тему, то він все пояснює кампанією проти нього.
Джерело:24 канал
Таку заяву чиновник зробив у ефірі одного з українських телеканалів. Він зауважив, що чутки щодо його відставки тривають уже понад пів року. Зараз чергову хвилю запустив депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
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Степанов переконує, що передумов для відставки немає
Він зауважив, що уже рік очолює МОЗ. І увесь цей час боровся з епідемією коронавірусу в Україні. Більше того, має певні досягнення.
За словами Степанова, українська система охорони здоров'я все ж таки витримала всі удари. І зараз перебуває "у ситуації не гіршій, а інколи навіть кращій, ніж у деяких європейських країнах". Водночас він зробив закид у бік попереднього міністерства, яке все начебто зруйнувало.
Так ось, я рік борюся з ковідом, а вони рік борються зі мною!
– підсумував Степанов.
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Відставка Степанова: що відомо
- Ще восени 2020 року почали говорити про відставку Максима Степанова. Його звинувачують у різних корупційних схемах та поганій боротьбі з коронавірусом.
- 27 квітня стало відомим, що Верховна Рада збирається відправити його у відставку, але не цього тижня. Така інформація з'явилась у ЗМІ.
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що жодних зустрічей щодо цього не було.
- Сам Степанов ще запевняв, що не збирається йти у відставку.
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