Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, схоже, у жодну відставку не збирається. А щодо розмов у суспільстві на цю тему, то він все пояснює кампанією проти нього.

Таку заяву чиновник зробив у ефірі одного з українських телеканалів. Він зауважив, що чутки щодо його відставки тривають уже понад пів року. Зараз чергову хвилю запустив депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

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Він зауважив, що уже рік очолює МОЗ. І увесь цей час боровся з епідемією коронавірусу в Україні. Більше того, має певні досягнення.

За словами Степанова, українська система охорони здоров'я все ж таки витримала всі удари. І зараз перебуває "у ситуації не гіршій, а інколи навіть кращій, ніж у деяких європейських країнах". Водночас він зробив закид у бік попереднього міністерства, яке все начебто зруйнувало.

Так ось, я рік борюся з ковідом, а вони рік борються зі мною!

– підсумував Степанов.

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