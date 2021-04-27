Раніше ЗМІ повідомили, що Рада розглядає можливість відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. В Офісі Президента зазначили, що тривалість перебування на посаді Степанова залежатиме від результативності його роботи. А у "Слузі народу" запевняють, що найближчим часом голову МОЗ не планують змінювати.

У мережі обговорюють ймовірність відставки очільника МОЗ Максима Степанова. ЗМІ пишуть, що це може статися уже незабаром.

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Що про відставку Степанова кажуть в ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив виданню, що питання перебування на посаді міністра охорони здоров'я Максима Степанова залежатиме від результативності його роботи. Її оцінять президент, прем'єр-міністр і Верховна Рада.

Тривалість перебування на посаді людини, зокрема й Степанова, залежить тільки від результативності роботи, від того, чи вдалося подолати кризові явища. З огляду на конфігурацію нашої політичної системи, такі висновки можуть зробити тільки спільно,

– наголосив Подоляк.

Як інформацію коментують у "Слузі народу"

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі "4 каналу" розповіла, що фракція не розглядає в найближчій перспективі питання відставки Степанова.

На фракції таких розмов не було (рішень про відставку Степанова – 24 канал). Тобто десь кулуарно ми розмовляємо, критикуємо, покладаємо відповідальність – все це є,

– уточнила Верещук.

Одна додала, що розмов про заміну глави МОЗ хоча б в найближчій перспективі не було.

Зверніть увагу! Раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук теж повідомила, що фракція не обговорювала питання відставки Степанова.

До слова, нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі зазначив, що питання відставки Степанова можуть розглянути вже у четвер, 29 квітня.

Розмови про відставку Степанова