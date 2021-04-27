Возможная отставка Степанова: что об этом говорят в "Слуге народа" и ОП
Ранее СМИ сообщили, что Рада рассматривает возможность отставки министра здравоохранения Максима Степанова. В Офисе Президента отметили, что длительность пребывания на должности Степанова будет зависеть от результативности его работы. А в "Слуге народа" уверяют, что в ближайшее время главу Минздрава не планируют менять.
Источник:Интерфакс-Украина
В сети обсуждают вероятность отставки главы Минздрава Максима Степанова. СМИ пишут, что это может произойти очень скоро.
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Что об отставке Степанова говорят в ОП
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил изданию, что вопрос пребывания в должности министра здравоохранения Максима Степанова будет зависеть от результативности его работы. Ее оценят президент, премьер-министр и Верховная Рада.
Продолжительность пребывания в должности человека, в том числе и Степанова, зависит только от результативности работы, от того, удалось преодолеть кризисные явления. Учитывая конфигурацию нашей политической системы, такие выводы могут сделать только сообща,
- отметил Подоляк.
Как информацию комментируют в "Слуге народа"
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире "4 канала" рассказала, что фракция не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос отставки Степанова.
На фракции таких разговоров не было (решений об отставке Степанова – 24 канал). То есть где-то кулуарно мы говорим, критикуем, возлагаем ответственность – все это,
– уточнила Верещук.
Одна добавила, что разговоров о замене главы Минздрава хотя бы в ближайшей перспективе не было.
К слову, нардеп от "евросолидарности" Алексей Гончаренко в телеграме отметил, что вопрос отставки Степанова могут рассмотреть уже в четверг, 29 апреля.
Разговоры об отставке Степанова
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре были слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе Президента и Кабмине.
- Сам министр тогда отмечал, что он является "неудобным министром" для нардепов, что распространяют эти слухи.
- В феврале 2021 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавируса по завышенной цене. К этому может быть причастен Степанов, хотя сам он уверял, что работает прозрачно.
- Вакцинация в Украине должна была начаться 15 февраля, но были задержки с поставкой препаратов. Нардеп Данил Гетманцев 17 февраля заявил, что главу Минздрава могут снять с должности, если вакцина не прибудет до конца недели.
- Степанов тогда лично отправился в Индию, что провести переговоры с производителями вакцины и привести первую партию.
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