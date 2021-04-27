Ранее СМИ сообщили, что Рада рассматривает возможность отставки министра здравоохранения Максима Степанова. В Офисе Президента отметили, что длительность пребывания на должности Степанова будет зависеть от результативности его работы. А в "Слуге народа" уверяют, что в ближайшее время главу Минздрава не планируют менять.

В сети обсуждают вероятность отставки главы Минздрава Максима Степанова. СМИ пишут, что это может произойти очень скоро.

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Что об отставке Степанова говорят в ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил изданию, что вопрос пребывания в должности министра здравоохранения Максима Степанова будет зависеть от результативности его работы. Ее оценят президент, премьер-министр и Верховная Рада.

Продолжительность пребывания в должности человека, в том числе и Степанова, зависит только от результативности работы, от того, удалось преодолеть кризисные явления. Учитывая конфигурацию нашей политической системы, такие выводы могут сделать только сообща,

- отметил Подоляк.

Как информацию комментируют в "Слуге народа"

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире "4 канала" рассказала, что фракция не рассматривает в ближайшей перспективе вопрос отставки Степанова.

На фракции таких разговоров не было (решений об отставке Степанова – 24 канал). То есть где-то кулуарно мы говорим, критикуем, возлагаем ответственность – все это,

– уточнила Верещук.

Одна добавила, что разговоров о замене главы Минздрава хотя бы в ближайшей перспективе не было.

Обратите внимание! Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук тоже сообщила, что фракция не обсуждала вопрос отставки Степанова.

К слову, нардеп от "евросолидарности" Алексей Гончаренко в телеграме отметил, что вопрос отставки Степанова могут рассмотреть уже в четверг, 29 апреля.

Разговоры об отставке Степанова