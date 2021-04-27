В парламенте, по информации СМИ, заговорили об отставке Максима Степанова. В то же время в "Слуге народа" соответствующий вопрос не обсуждали.

В случае отставки главы Министерства здравоохранения, нового руководителя Минздрава нужно назначить сразу. Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"С фракцией не было никаких встреч относительно возможных кандидатов на эту должность (главы Минздрава – 24 канал)", – рассказала Евгения Кравчук.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметила, что если бы вопрос об отставке Максима Степанова вынесли на голосование, то она бы поддержала это, но только при условии, если следующим будет голосование о назначении нового министра, который встретился с фракцией.

По мнению Евгении Кравчук, решение отправлять в отставку и иметь только исполняющего обязанности министра будет опрометчивым. По ее словам, это будет не совсем правильным сигналом для общества в период пандемии.

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Также Кравчук отметила, что в "Слуге народа" не делали каких-то официальных опросов по поводу ситуации вокруг возможной отставки Степанова.

Часть моих коллег уже подписались под постановлением об отставке. Не хотелось бы, чтобы это стало каким-то предметом политических спекуляций,

– сказала Евгения Кравчук.

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