З фракцією зустрічей не було, – Євгенія Кравчук про можливу відставку Степанова
У парламенті, за інформацією ЗМІ, заговорили про відставку Максима Степанова. Водночас у "Слузі народу" відповідне питання не обговорювали.
Джерело:24 канал
У випадку відставки очільника Міністерства охорони здоров'я, нового керівника МОЗ потрібно призначити одразу. Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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"З фракцією не було жодних зустрічей щодо можливих кандидатів на цю посаду (очільника МОЗ – 24 канал)", – розповіла Євгенія Кравчук.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" зазначила, що якби питання про відставку Максима Степанова винесли на голосування, то вона б підтримала це, однак лише за умови, якщо наступним буде голосування щодо призначення нового міністра, який зустрівся з фракцією.
На думку Євгенії Кравчук, рішення відправляти у відставку і мати лише виконувача обов'язки міністра буде необачним. За її словами, це буде не зовсім правильним сигнал для суспільства в період пандемії.
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Також Кравчук зауважила, що у "Слузі народу" не робили якихось офіційних опитувань з приводу ситуації довкола можливої відставки Степанова.
Частина моїх колег уже підписались під постановою про відставку. Не хотілось би, щоб це стало якимось предметом політичних спекуляцій,
– сказала Євгенія Кравчук.
У "Слузі народу" прокоментували можливу відставку Степанова: відео
Ймовірна відставка Степанова: коротко
- Про можливе звільнення Максима Степанова почали говорити ще восени 2020 року.
- Власне очільник Міністерства охорони здоров'я зазначав, що він є "незручним міністром" для нардепів, що поширюють чутки щодо його відставки.
- Окрім того, в Україні мала початись вакцинація 15 лютого, але з постачанням препаратів були затримки. Нардеп Данило Гетманцев 17 лютого заявив, що очільника МОЗ можуть зняти з посади, тоді Степанов особисто вирушив до Індії, щоб провести переговори з виробниками вакцини та привезти першу партію.
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