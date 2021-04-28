Я год борюсь с COVID-19 – они год борются со мной, – Степанов о вероятности своей отставки
Министр здравоохранения Максим Степанов, похоже, ни в какую отставку не собирается. А по поводу разговоров в обществе на эту тему, то он все объясняет кампанией против него.
Источник:24 канал
Такое заявление чиновник сделал в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что слухи о его отставке продолжаются уже более полугода. Сейчас очередную волну запустил депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
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Степанов утверждает, что предпосылок для отставки нет
Он отметил, что уже год возглавляет Минздрав. И все это время боролся с эпидемией коронавируса в Украине. Более того, имеет определенные достижения.
По словам Степанова, украинская система здравоохранения все же выдержала все удары. И сейчас находится "в ситуации не худшей, а иногда даже лучшей, чем в некоторых европейских странах". В то же время он кинул камень в огород предыдущего министерства, которое якобы всеразрушило.
Так вот, я год борюсь с ковидом, а они год борются со мной!
– подытожил Степанов.
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Отставка Степанова: что известно
- Еще осенью 2020 года начали говорить об отставке Максима Степанова. Его обвиняют в различных коррупционных схемах и плохой борьбе с коронавирусом.
- 27 апреля стало известно, что Верховная Рада собирается отправить его в отставку, но не на этой неделе. Такая информация появилась в СМИ.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что никаких встреч по этому поводу не было .
- Сам Степанов не единожды уверял, что не собирается уходить в отставку.
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