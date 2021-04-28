Министр здравоохранения Максим Степанов, похоже, ни в какую отставку не собирается. А по поводу разговоров в обществе на эту тему, то он все объясняет кампанией против него.

Такое заявление чиновник сделал в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что слухи о его отставке продолжаются уже более полугода. Сейчас очередную волну запустил депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

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Он отметил, что уже год возглавляет Минздрав. И все это время боролся с эпидемией коронавируса в Украине. Более того, имеет определенные достижения.

По словам Степанова, украинская система здравоохранения все же выдержала все удары. И сейчас находится "в ситуации не худшей, а иногда даже лучшей, чем в некоторых европейских странах". В то же время он кинул камень в огород предыдущего министерства, которое якобы всеразрушило.

Так вот, я год борюсь с ковидом, а они год борются со мной!

– подытожил Степанов.

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