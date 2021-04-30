Давид Арахамия сообщил, что члены фракции "Слуги народа" обсудят возможную отставку главы Минздрава Максима Степанова. Министра тоже пригласят на заседание.

По словам Арахамии, заседание запланировали на 13 мая. Именно тогда нардепы заслушают Степанова.

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Мы приглашаем господина Степанова как министра. Должна быть политическая ответственность. Потому что министр – это в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. И мы будем принимать решение на фракции,

– подчеркнул Арахамия.

Арахамия еще раньше анонсировал кадровые изменения в Кабинете Министров Украины. В частности, говорилось о нескольких кадровых переназначениях.

Что думает Степанов о возможной отставке

Максим Степанов отметил, что слухи о его скорой отставке продолжаются уже больше полугода.

По словам Степанова, все это время он боролся с коронавирусом и уже имеет определенные достижения.

В целом чиновник отметил: "Я год борюсь с ковидом, а они год борются со мной".

Обратите внимание! Первые слухи об отставке Степанова появились еще осенью 2020 года. В то же время сам чиновник на протяжении этого времени заявлял, что не планирует покидать пост министра.