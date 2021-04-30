"Слуги народа" обсудят решение об отставке Степанова, – Арахамия
Давид Арахамия сообщил, что члены фракции "Слуги народа" обсудят возможную отставку главы Минздрава Максима Степанова. Министра тоже пригласят на заседание.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
По словам Арахамии, заседание запланировали на 13 мая. Именно тогда нардепы заслушают Степанова.
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Мы приглашаем господина Степанова как министра. Должна быть политическая ответственность. Потому что министр – это в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. И мы будем принимать решение на фракции,
– подчеркнул Арахамия.
Арахамия еще раньше анонсировал кадровые изменения в Кабинете Министров Украины. В частности, говорилось о нескольких кадровых переназначениях.
Что думает Степанов о возможной отставке
- Максим Степанов отметил, что слухи о его скорой отставке продолжаются уже больше полугода.
- По словам Степанова, все это время он боролся с коронавирусом и уже имеет определенные достижения.
- В целом чиновник отметил: "Я год борюсь с ковидом, а они год борются со мной".
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