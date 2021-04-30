"Слуги народу" обговорять рішення щодо відставки Степанова, – Арахамія
Давид Арахамія повідомив, що члени фракції "Слуги народу" обговорять можливу відставку глави МОЗ Максима Степанова. Міністра також запросять на засідання.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
За словами Арахамії, засідання запланували на 13 травня. Саме тоді нардепи заслухають Степанова.
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Ми запрошуємо пана Степанова як міністра. Має бути політична відповідальність. Тому що міністр це в першу чергу не менеджерська посада, а політична. І ми будемо приймати рішення на фракції,
– наголосив Арахамія.
Арахамія ще раніше анонсував кадрові зміни у Кабінеті Міністрів України. Зокрема, мовилося про декілька кадрових перепризначень.
Що думає Степанов про можливу відставку
- Максим Степанов зауважив, що чутки щодо про його швидку відставку тривають уже понад пів року.
- За словами Степанова, весь цей час він боровся з коронавірусом та вже має певні досягнення.
- Загалом посадовець наголосив: "я рік борюся з ковідом, а вони рік борються зі мною".
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