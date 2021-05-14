"Слуги" незабаром обговорять можливість відставки Степанова
Депутати від "Слуги народу" найближчим часом розглянуть питання ймовірної відставки міністра МОЗ Максима Степанова. У фракції неоднозначна позиція щодо цього: є і прибічники і люті противники.
Джерело:24 канал
Депутатська фракція обговорюватиме це питання, найімовірніше, у понеділок, 17 травня. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник глави фракції і керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
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Відставка Степанова: є і "за", і "проти"
Обговорювати питання відставки міністра МОЗ будуть на засіданні депутатської фракції. Корнієнко зазначає: одностайного судження щодо цього питання у партії немає.
У нас є частина людей, які гаряче "за"звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти" . Тому необхідно домовитися,
– сказав Корнієнко.
Чутки про відставку Степанова
- Перші чутки про відставку Степанова з'явилися ще восени 2020 року.
- Міністра МОЗ активісти звинувачували у корупційних схемах: закупівлі медичних костюмів за завищеною ціною, непрозорий конкурс на посаду очільника НСЗУ. Більше можна почитати за цим посиланням.
- Сам Максим Степанов зауважив, що чутки щодо про його швидку відставку тривають уже понад пів року. За його словами, весь цей час він боровся з коронавірусом та вже має певні досягнення.
- Депутати від "Голосу" ініціювали збір підписів за відставку Степанова і вже назбирали понад 150 "за", необхідних для розгляду.
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