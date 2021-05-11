Недоторканих немає, – Шмигаль про кадрові зміни в уряді
Денис Шмигаль розповів, що наразі уряд сформований і немає вакансій – всі міністри на місцях. Однак не виключають можливих кадрових змін.
Джерело:"РБК-Україна"
Прем'єр-міністр зауважив, що у Верховній Раді є певна незадоволеність окремими міністрами. Однак чіткого рішення про кадрові зміни у найближчий час наразі немає.
До теми Ляшко відповів, чи очолить МОЗ замість Степанова
Недоторканих немає і ротації в уряді можливі. Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає,
– сказав Шмигаль.
За його словами, необхідно спостерігати за реакцією суспільства. Рішення про кадрові зміни приймуть, якщо у цьому буде необхідність.
"Я завжди казав і кажу: нема недоторканих урядів, міністрів та прем'єрів. Кожен має відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим залишити свою посаду у разі неефективної або некоректної роботи", – підсумував прем'єр.
Шмигаль назвав ситуацію зі Степановим "єдиною точною напруги".
Варто зазначити, що наприкінці квітня 2021 року глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував декілька кадрових змін в уряді.
Поділитися новиною