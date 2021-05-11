Денис Шмигаль розповів, що наразі уряд сформований і немає вакансій – всі міністри на місцях. Однак не виключають можливих кадрових змін.

Прем'єр-міністр зауважив, що у Верховній Раді є певна незадоволеність окремими міністрами. Однак чіткого рішення про кадрові зміни у найближчий час наразі немає.

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Недоторканих немає і ротації в уряді можливі. Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає,

– сказав Шмигаль.

За його словами, необхідно спостерігати за реакцією суспільства. Рішення про кадрові зміни приймуть, якщо у цьому буде необхідність.

"Я завжди казав і кажу: нема недоторканих урядів, міністрів та прем'єрів. Кожен має відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим залишити свою посаду у разі неефективної або некоректної роботи", – підсумував прем'єр.

Важливо! Наразі у ЗМІ активно обговорюють ймовірну відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. У Раді навіть зібрали підписи та створили постанову про його звільнення.

Шмигаль назвав ситуацію зі Степановим "єдиною точною напруги".

Варто зазначити, що наприкінці квітня 2021 року глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував декілька кадрових змін в уряді.