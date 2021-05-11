Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас правительство сформировано и нет вакансий – все министры на местах. Однако не исключают возможных кадровых изменений.

Премьер-министр отметил, что в Верховной Раде есть определенная неудовлетворенность отдельными министрами. Однако четкого решения о кадровых изменениях в ближайшее время пока нет.

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Неприкасаемых нет и ротации в правительстве возможны. Конкретных кандидатур на сегодня у меня на рассмотрении нет,

– сказал Шмыгаль.

По его словам, необходимо наблюдать за реакцией общества. Решение о кадровых изменениях примут, если в этом будет необходимость.

"Я всегда говорил и говорю: нет неприкасаемых правительств, министров и премьеров. Каждый должен отвечать за результаты своей работы и быть абсолютно готовым покинуть свой пост в случае неэффективной или некорректной работы", – подытожил премьер.

Важно! Сейчас в СМИ активно обсуждают возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова. В Раде даже собрали подписи и создали постановление о его увольнении.

Шмыгаль назвал ситуацию со Степановым "единственной точной напряжения".

Стоит отметить, что в конце апреля 2021 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в правительстве.