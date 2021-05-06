Заместитель Максима Степанова и главный санврач Украины Виктор Ляшко прокомментировал мнения относительно того, может ли он возглавить Минздрав. Последний месяц в Раде ходят слухи о том, что действующего министра будут отправлять в отставку.

Виктор Ляшко пока не подтвердил, но и не опроверг, согласился бы он возглавить Минздрав, если бы получил такое предложение. Он перевел тему на насущные вопросы медицины и сказал, что ему "не интересно кто за кого голосовал".

Тем временем Харьковчанин подал иск к ОАСК: требует уволить Степанова и хочет дозу "Спутника V"

Возглавит ли Минздрав Ляшко

Относительно предложения возглавить Минздрав он таинственно сказал: "Всему свое время". Он подчеркнул, что главная задача сейчас для его министерства – борьба с COVID-19 и обеспечение массовой вакцинации.

Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на брифинг и сказать: "ноль случаев коронавирусной болезни в Украине",

– сказал Ляшко.

Слухи об отставке Степанова