Ляшко ответил, возглавит ли Минздрав вместо Степанова
Заместитель Максима Степанова и главный санврач Украины Виктор Ляшко прокомментировал мнения относительно того, может ли он возглавить Минздрав. Последний месяц в Раде ходят слухи о том, что действующего министра будут отправлять в отставку.
Источник:"Громадське радіо"
Виктор Ляшко пока не подтвердил, но и не опроверг, согласился бы он возглавить Минздрав, если бы получил такое предложение. Он перевел тему на насущные вопросы медицины и сказал, что ему "не интересно кто за кого голосовал".
Тем временем Харьковчанин подал иск к ОАСК: требует уволить Степанова и хочет дозу "Спутника V"
Возглавит ли Минздрав Ляшко
Относительно предложения возглавить Минздрав он таинственно сказал: "Всему свое время". Он подчеркнул, что главная задача сейчас для его министерства – борьба с COVID-19 и обеспечение массовой вакцинации.
Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на брифинг и сказать: "ноль случаев коронавирусной болезни в Украине",
– сказал Ляшко.
Слухи об отставке Степанова
- Первые слухи об отставке Степанова появились еще осенью 2020 года. В то же время сам чиновник на протяжении этого времени заявлял, что не планирует покидать пост министра.
- Максим Степанов отметил, что слухи о его скорой отставке продолжаются уже более полугода.
- По словам Степанова, все это время он боролся с коронавирусом и уже имеет определенные достижения.
- Слухи недавно подогрел Давид Арахамия, сообщивший, что члены фракции "Слуги народа" обсудят возможную отставку Степанова.
- Депутаты от "Голоса" инициировали сбор подписей за отставку Степанова и уже собрали более 150 "за", необходимых для рассмотрения.
- Степанова активисты обвиняли в коррупционных схемах: закупка медицинских костюмов по завышенной цене, непрозрачный конкурс на должность главы НСЗУ. Больше об этом можно почитать по этой ссылке.
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