Зараз мені не цікаво, хто за кого проголосував. Мені цікаво, щоб була вакцина, щоб ми виконали цю свою місію, провакцинували українців і, щоб можна було коли-небудь вийти на той брифінг і сказати: "Нуль випадків коронавірусної хвороби в Україні",

– сказав Ляшко.