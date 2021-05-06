Ляшко відповів, чи очолить МОЗ замість Степанова
Заступник Максима Степанова і головний санлікар України Віктор Ляшко прокоментував думки щодо того, чи може він очолити МОЗ. Останній місяць у Раді ходять чутки про те, що чинного міністра будуть відправляти у відставку.
Джерело:"Громадське радіо"
Віктор Ляшко наразі не підтвердив, але і не заперечив, чи погодився б він очолити МОЗ, якби отримав таку пропозицію. Він перевів тему на нагальні питання медицини і сказав, що йому "не цікаво хто за кого голосував".
Тим часом Харків'янин подав позов до ОАСК: вимагає звільнити Степанова та хоче дозу "Супутника V"
Чи очолить Ляшко МОЗ
Щодо пропозиції очолити МОЗ він таємниче сказав: "Всьому свій час". Він наголосив, що головне завдання зараз для його міністерства – боротьба з COVID-19 і забезпечення масової вакцинації.
Зараз мені не цікаво, хто за кого проголосував. Мені цікаво, щоб була вакцина, щоб ми виконали цю свою місію, провакцинували українців і, щоб можна було коли-небудь вийти на той брифінг і сказати: "Нуль випадків коронавірусної хвороби в Україні",
– сказав Ляшко.
Чутки про відставку Степанова
- Перші чутки про відставку Степанова з'явилися ще восени 2020 року. Водночас сам посадовець упродовж цього часу заявляв, що не планує покидати пост міністра.
- Максим Степанов зауважив, що чутки щодо про його швидку відставку тривають уже понад пів року.
- За словами Степанова, весь цей час він боровся з коронавірусом та вже має певні досягнення.
- Чутки нещодавно підігрів Давид Арахамія, який повідомив, що члени фракції "Слуги народу" обговорять можливу відставку Степанова.
- Депутати від "Голосу" ініціювали збір підписів за відставку Степанова і вже назбирали понад 150 "за", необхідних для розгляду.
- Степанова активісти звинувачували у корупційних схемах: закупівля медичних костюмів за завищеною ціною, непрозорий конкурс на посаду очільника НСЗУ. Більше про це можна почитати за цим посиланням.
Поділитися новиною