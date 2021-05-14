Фракция "Слуга народа" не имеет однозначной позиции относительно голосования за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Вопрос будут решать сразу в парламентском зале.

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина заявила, что ситуация неоднозначная. По словам политика, она еще думает.

Кстати Шмыгаль просит Раду уволить Степанова из Минздрава

Если зал поддержит отставку, путь в Министерство откроется для главного санитарного врача Виктора Ляшко,

– написала Гришина.

Кстати, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что Ляшко – наиболее вероятный кандидат на замену Степанову.

Нардеп Максим Бужанский тоже написал, что к вопросу отставки действующего министра надо подойти деликатно и трижды все обдумать.

Что известно об отставке Степанова

На фоне заявлений об отставках министров Владислава Криклия и Игоря Петрашко появилась информация, что уволить хотят также главу Минздрава.

Впоследствии в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Степанова.

Заметим, слухи о вероятной отставке Степанова распространяли давно. Ранее сообщалось, что "слуги" будут обсуждать увольнение чиновника. Кстати, тогда тоже говорили, что у министра есть и сторонники, и противники, поэтому однозначной позиции нет.

Обратите внимание! Кроме отставки Степанова, Криклия и Петрашко, нардепы, вероятно, поднимут вопрос увольнения других министров. В частности, речь идет о главе Минюста Денисе Малюське и главе Минфина Сергее Марченко.