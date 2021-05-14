Фракція "Слуга народу" не має однозначної позиції щодо голосування за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Питання вирішуватимуть одразу в парламентському залі.

Нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина заявила, що ситуація неоднозначна. За словами політикині, вона ще думає.

До речі Шмигаль просить Раду звільнити Степанова з МОЗ

Якщо зал підтримає відставку, шлях до Міністерства відкриється для головного санітарного лікаря Віктора Ляшка,

– написала Гришина.

До речі, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Ляшко – найбільш ймовірний кандидат на заміну Степанова.

Нардеп Максим Бужанський теж написав, що до питання відставки чинного міністра треба підійти делікатно та тричі все обдумати.

Що відомо про відставку Степанова

На тлі заяв про відставки міністрів Владислава Криклія та Ігоря Петрашка з'явилась інформація, що звільнити хочуть також очільника МОЗ.

Згодом до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Степанова.

Зауважимо, чутки про ймовірну відставку Степанова поширювали давно. Раніше повідомляли, що "слуги" обговорюватимуть звільнення чиновника. До речі, тоді теж казали, що у міністра є і прибічники, і противники, тому однозначної позиції немає.

Зверніть увагу! Крім відставки Степанова, Криклія та Петрашка, нардепи, ймовірно, піднімуть питання звільнення інших міністрів. Зокрема, мовиться про очільника Мін'юсту Дениса Малюську та главу Мінфіну Сергія Марченка.