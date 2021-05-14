Все вирішить голосування: у "слуг" немає однозначної позиції щодо Степанова
Фракція "Слуга народу" не має однозначної позиції щодо голосування за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Питання вирішуватимуть одразу в парламентському залі.
Джерело:телеграм Юлії Гришиної
Нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина заявила, що ситуація неоднозначна. За словами політикині, вона ще думає.
До речі Шмигаль просить Раду звільнити Степанова з МОЗ
Якщо зал підтримає відставку, шлях до Міністерства відкриється для головного санітарного лікаря Віктора Ляшка,
– написала Гришина.
До речі, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Ляшко – найбільш ймовірний кандидат на заміну Степанова.
Нардеп Максим Бужанський теж написав, що до питання відставки чинного міністра треба підійти делікатно та тричі все обдумати.
Що відомо про відставку Степанова
- На тлі заяв про відставки міністрів Владислава Криклія та Ігоря Петрашка з'явилась інформація, що звільнити хочуть також очільника МОЗ.
- Згодом до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Степанова.
- Зауважимо, чутки про ймовірну відставку Степанова поширювали давно. Раніше повідомляли, що "слуги" обговорюватимуть звільнення чиновника. До речі, тоді теж казали, що у міністра є і прибічники, і противники, тому однозначної позиції немає.
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