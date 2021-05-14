На засіданні фракції "Слуга народу" 17 травня можуть розглянути питання відставки ще кількох міністрів. Крім Владислава Криклія та Ігоря Петрашка, посади можуть покинути й інші урядовці.

На засіданні розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це у коментарі 24 каналу сказав нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

До теми У Раду надійшли заяви про відставку міністрів Криклія і Петрашка, – нардеп

Хто ще може піти у відставку

За словами нардепа, також мають претензії до міністра юстиції Дениса Малюськи та глави Мінфіну Сергія Марченка.

Існує ймовірність, що їх теж відправлять у відставку, за рішенням фракції, а згодом – Верховної Ради,

– сказав депутат.

Крім того, Качура підтвердив, що у вівторок 100% розглянуть відставки Петрашка і Криклія, адже вони самі написали заяви на звільнення.

Зверніть увагу! Чутки про ймовірну відставку Степанова були давно. Нардеп Давид Арахамія зазначав, що члени фракції "Слуги народу" таки обговорять можливе звільнення міністра.

Ким замінять Криклія та Петрашка

За словами нардепа, "Слуга народу" має потенційні кандидатури на заміну цих двох міністрів. Проте до засідання фракції їхніх імен поки не називатимуть. Щоправда, нардепка Юлія Гришина написала, що Замість Петрашка нібито пропонують Любченка, а замість Криклія – Кубрака.