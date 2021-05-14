На заседании фракции "Слуга народа" 17 мая могут рассмотреть вопрос отставки еще нескольких министров. Кроме Владислава Криклия и Игоря Петрашко, должности могут покинуть и другие чиновники.

На заседании рассмотрят вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом рассказал источник 24 канала.

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Кто еще может уйти в отставку

Также есть претензии к министру юстиции Денису Малюське и главе Минфина Сергею Марченко.

Существует вероятность, что их тоже отправят в отставку, по решению фракции, а впоследствии – Верховной Рады,

– сказал источник.

Кроме того, подтвердили, что во вторник 100% рассмотрят отставки Петрашко и Криклия, ведь они сами написали заявления об увольнении.

Обратите внимание! Слухи о возможной отставке Степанова были давно. Нардеп Давид Арахамия отмечал, что члены фракции "Слуги народа" таки обсудят возможное увольнение министра.

Кем заменят Криклия и Петрашко

У "Слуг народа" есть потенциальные кандидатуры на замену этих двух министров. Однако до заседания фракции их имен пока не будут называть. Правда, нардеп Юлия Гришина написала, что вместо Петрашко якобы предлагают Любченко, а вместо Криклия – Кубрака.