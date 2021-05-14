Настоящее правительство – на Банковой, – Рябошапка об отставках министров
В Раду поступили заявления об отставке министров Владислава Криклия и Игоря Петрашко. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что такое "желание" появилось на Банковой.
Источник:24 канал
Об этом он сказал в интервью в программе "Перекрестный допрос". Добавил, что в Украине – теневое правительство.
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По словам Рябошапки, все заявления, которые пишут министры, происходят по желанию Офиса Президента.
У нас теневое правительство. Настоящее правительство – на Банковой в Офисе Президента,
– заверил бывший генпрокурор.
Он объяснил, что в правительстве сидят люди, которые исполняют волю ОП. "Они озвучивают тезисы, которые им пишут в Офисе Президента, и выполняют те решения, которые им навязывают", – отметил Рябошапка.
Отставки в Кабмине: что известно
- Заявления об отставке министра экономики и министра инфраструктуры поступили в Верховную Раду 14 мая. Они могут лишиться должностей уже на следующей неделе.
- Также известно, что якобы есть претензии и к министру юстиции Денису Малюське и главе Минфина Сергею Марченко.
- К слову, в этот же день в Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
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