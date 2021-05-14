В Раду поступили заявления об отставке министров Владислава Криклия и Игоря Петрашко. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что такое "желание" появилось на Банковой.

Об этом он сказал в интервью в программе "Перекрестный допрос". Добавил, что в Украине – теневое правительство.

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По словам Рябошапки, все заявления, которые пишут министры, происходят по желанию Офиса Президента.

У нас теневое правительство. Настоящее правительство – на Банковой в Офисе Президента,

– заверил бывший генпрокурор.

Он объяснил, что в правительстве сидят люди, которые исполняют волю ОП. "Они озвучивают тезисы, которые им пишут в Офисе Президента, и выполняют те решения, которые им навязывают", – отметил Рябошапка.

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