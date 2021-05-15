14 травня стало відомо, що в уряді Дениса Шмигаля невдовзі відбудуться суттєві кадрові зміни. Зокрема, заяви про відставку за власним бажанням написали щонайменше два міністри – економіки та інфраструктури.

Згодом у Верховній Раді повідомили, що отримали подання прем'єр-міністра про відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Утім, він якраз заяви не писав.

Думка до теми Справжній уряд – на Банковій, – Рябошапка про відставки міністрів

Травневі зміни в уряді Шмигаля: все, що наразі відомо

Почалося все з заяви увечері 13 травня голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка про те, що на найближчому засіданні фракції депутати мають намір обговорити ймовірну відставку глави МОЗ Максима Степанова.

14 травня стало відомо, що два міністри написали заяви про відставку за власним бажанням.

Це міністр економіки й торгівлі Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Про це у телеграмі написав депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура. Він додав, що питання відставки урядовців розглянуть на позачерговому засіданні Ради у вівторок, 18 травня.

Нардепи Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") та Ярослав Железняк ("Голос") написали у своїх телеграм-каналах приблизно ту ж інформацію.

При цьому Гончаренко заявив, що Петрашко написав заяву "на вимогу Офісу Президента".

Таку ж заяву, мовляв, мав написати й Максим Степанов – але відмовився.

У телеграм-каналі "Української правди" "УП. Off the record" написали, що "писати заяви про відставку міністрів просив особисто Зеленський".

Цього ж дня від пресслужби спікера Дмитра Разумкова надійшло повідомлення, що Верховна Рада України отримала подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Однак сам Степанов заяву за власним бажанням на звільнення не писав. З цього приводу цікаве повідомлення опублікувала та ж "Українська правда".

та ж "Українська правда". А саме: "Зеленський запропонував міністру написати заяву про звільнення за власним бажанням. Степанов не дав чіткої відповіді і пішов "думати". Поки він думав, прем‘єр Шмигаль подав подання про його звільнення".

Сам Степанов цього ж дня в ефірі одного з телеканалів заявив, що про його відставку говорять вже 6 місяців. Але він переконаний, що за рік МОЗ під його керівництвом "зробив навіть не крок, а стрибок вперед".

Та хай там як, долю міністрів будуть вирішувати народні депутати.

До слова У "Слузі народу" назвали прізвища міністрів, яких ще можуть відправити у відставку​

Хто може стати новими міністрами?



Наступником Степанова називають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Криклія – главу Укравтодору Олексія Кубракова, а Петрашка – очільника Державної податкової служби Олексія Любченка.