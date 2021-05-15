Зеленський особисто просив міністрів писати заяви про відставку, – ЗМІ
14 травня стало відомо, що в уряді Дениса Шмигаля невдовзі відбудуться суттєві кадрові зміни. Зокрема, заяви про відставку за власним бажанням написали щонайменше два міністри – економіки та інфраструктури.
Джерело:24 канал
Згодом у Верховній Раді повідомили, що отримали подання прем'єр-міністра про відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Утім, він якраз заяви не писав.
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Почалося все з заяви увечері 13 травня голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка про те, що на найближчому засіданні фракції депутати мають намір обговорити ймовірну відставку глави МОЗ Максима Степанова.
- 14 травня стало відомо, що два міністри написали заяви про відставку за власним бажанням.
- Це міністр економіки й торгівлі Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Про це у телеграмі написав депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура. Він додав, що питання відставки урядовців розглянуть на позачерговому засіданні Ради у вівторок, 18 травня.
Нардепи Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") та Ярослав Железняк ("Голос") написали у своїх телеграм-каналах приблизно ту ж інформацію.
- При цьому Гончаренко заявив, що Петрашко написав заяву "на вимогу Офісу Президента".
- Таку ж заяву, мовляв, мав написати й Максим Степанов – але відмовився.
У телеграм-каналі "Української правди" "УП. Off the record" написали, що "писати заяви про відставку міністрів просив особисто Зеленський".
Цього ж дня від пресслужби спікера Дмитра Разумкова надійшло повідомлення, що Верховна Рада України отримала подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
- Однак сам Степанов заяву за власним бажанням на звільнення не писав. З цього приводу цікаве повідомлення опублікувала та ж "Українська правда".
- А саме: "Зеленський запропонував міністру написати заяву про звільнення за власним бажанням. Степанов не дав чіткої відповіді і пішов "думати". Поки він думав, прем‘єр Шмигаль подав подання про його звільнення".
Сам Степанов цього ж дня в ефірі одного з телеканалів заявив, що про його відставку говорять вже 6 місяців. Але він переконаний, що за рік МОЗ під його керівництвом "зробив навіть не крок, а стрибок вперед".
Та хай там як, долю міністрів будуть вирішувати народні депутати.
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