У Зеленського готують велику пресконференцію до 2 років президентства
В Офісі Президента хочуть знову провести широку пресконференцію Володимира Зеленського. На заході говоритимуть про 2 роки, коли глава держави перебуває на посаді.
Джерело:"Українська правда"
Наразі обговорюють можливі формати пресконференції, дату та місце її проведення. Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.
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Пресконференція точно буде
За словами Подоляка, важливо "підвести риску" під певними здобутками за цей час та зазначити напрямки на наступний рік.
Пресконференція буде. Хоча все ж такі зберігаються певні карантинні обмеження, що має бути враховано,
– наголосив політик.
Коли проведуть пресконференцію
Подоляк запевняє, що у Зеленського обговорюють найближчий період для пресконференції, Однак від графіка президента залежить, буде це до 20 травня, чи після.
Радник також додав, що позиція влади загалом представлена у ЗМІ, але "ключову роль у цьому відіграє безпосереднє спілкування Зеленського з журналістами.
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