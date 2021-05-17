Володимир Зеленський заявив про намір дати пресконференцію. Вочевидь, в Офісі Президента хочуть продовжити традицію і провести великий захід для ЗМІ у річницю інавгурації.

Як повідомляють у телеграм каналі видання "Української правди", пресконференцію планують провести 20 травня. Саме цього дня відбулася попереднє тривале спілкування Зеленського зі ЗМІ.

Нагадаємо У Зеленського готують велику пресконференцію до 2 років президентства

Пресконференція Зеленського

20 травня 2019 року – Зеленський вступив на посаду президента, склавши присягу. Цьогоріч виповнюється друга річниця цієї події.

Зеленський 20 травня 2020 року з нагоди інавгурації дав велику декількагодинну пресконференцію. Тоді він зібрав журналістів у дворі Маріїнського палацу і в умовах жорсткого карантину із дотриманням дистанцій спілкувався з ними.

Що кажуть про ймовірну дату в Офісі Президента

Офіційно – нічого. Наразі немає оголошень про скликання пресконференції. Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк запевняв, що у Зеленського обговорюють найближчий період для пресконференції.

Конкретна дата, за його словами, залежить від графіку президента.