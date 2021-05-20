На пресс-конференции Зеленского 20 мая, у президента спросили, планирует ли он снова участвовать в выборах главы государства. Тот ответил с улыбкой.

Читайте также Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорит президент

Рано отвечать,

– сказал Зеленский.

Президент ответил, пойдет ли снова на выборы: видео

Зеленский и второй срок: что известно

В начале своей президентской каденции Зеленский убеждал, что идет лишь на один срок.

О второй каденции Зеленский впервые заговорил во время своей прошлой пресконференции 20 мая. Тогда он говорил, что подумает над этим. Ведь, одной каденции может быть мало, чтобы выполнить все свои обещания.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что о втором сроке можно будет говорить тогда, когда станет понятно, успел ли Зеленский выполнить свои обещания.

По словам нардепа Гео Лероса, во время празднования своего дня рождения глава государства заявил, что собирается на второй срок.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что готов переплыть пролив Босфор в Турции, лишь бы Зеленский вновь стал президентом.

Рекомендуем Вторая годовщина президентства Зеленского: онлайн-трансляция пресс-конференции