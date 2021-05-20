На пресс-конференции Зеленского 20 мая, у президента спросили, планирует ли он снова участвовать в выборах главы государства. Тот ответил с улыбкой.
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Рано отвечать,
– сказал Зеленский.
Президент ответил, пойдет ли снова на выборы: видео
Зеленский и второй срок: что известно
- В начале своей президентской каденции Зеленский убеждал, что идет лишь на один срок.
- О второй каденции Зеленский впервые заговорил во время своей прошлой пресконференции 20 мая. Тогда он говорил, что подумает над этим. Ведь, одной каденции может быть мало, чтобы выполнить все свои обещания.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что о втором сроке можно будет говорить тогда, когда станет понятно, успел ли Зеленский выполнить свои обещания.
- По словам нардепа Гео Лероса, во время празднования своего дня рождения глава государства заявил, что собирается на второй срок.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что готов переплыть пролив Босфор в Турции, лишь бы Зеленский вновь стал президентом.
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