Однак президент наголосив, що розмова з Путіним має відбуватись паралельно до нормандського формату. Зеленський відзначив, що російські військові відходять від кордону дуже повільно.
До речі Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент
Зараз складна ситуація, 35 тисяч (російських військових – 24 канал) є в Криму, на Донбасі теж близько 35 тисяч. Вздовж кордонів 47 – 80 тисяч...Серйозна ситуація
– сказав Зеленський.
За словами президента, така напруга може бути до кінця російських військових навчань, тобто до вересня.
До слова, у Зеленського запитали про план "Б" щодо закінчення війни. Натомість президент сказав, що план "А" ще не закрили, бо через пандемію коронавірусу зустрічі у нормандському форматі призупинились. Однак політик зазначив, що альтернативного майданчику до нормандського наразі немає.
Що цьому передувало
- Росія протягом квітня активно стягувала війська до українського кордону. Згодом заявили, що нібито будуть відводити контингент.
- Через загострення на Донбасі та біля кордонів Зеленський ще 20 квітня закликав Путіна зустрітися.
- Путін відповів на пропозицію, заявивши, що готовий на зустріч, але не на Донбасі, а у Москві.
- Низка країн пропонували, аби подія відбулась на їхній території. Лунали пропозиції, щоб організувати зустріч у Ватикані.