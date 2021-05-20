Однако президент подчеркнул, что разговор с Путиным должен происходить параллельно нормандскому формату. Зеленский отметил, что российские военные отходят от границы очень медленно.

Кстати Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорит президент

Сейчас сложная ситуация, 35 тысяч (российских военных – 24 канал) есть в Крыму, на Донбассе тоже около 35 тысяч. Вдоль границ 47 – 80 тысяч… Серьезная ситуация,

– сказал Зеленский.

По словам президента, такое напряжение может быть до конца российских военных учений, то есть до сентября.

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