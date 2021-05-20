Глава Министерства иностранных дел Кулеба заметил, что говорить о дедалайнах в принципе еще слишком рано. Прежде всего Украина должна убедиться в готовности Путина обсуждать приоритетные вопросы.

Актуально 99% зависит от России, но мы цепляемся и за процент, – Зеленский о войне на Донбассе

Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина – 24 канал) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми,

– подчеркнул Кулеба.

Позиция Зеленского

Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю 2 годовщины президентства в очередной раз подчеркнул, что главной задачей является закончить войну на Донбассе. Отвечая на вопрос, украинский лидер заявил: у него нет времени думать о Путине.

Зеленский отметил, что российские военные отходят от границы с Украиной очень медленно. Угроза эскалации на Донбассе никуда не исчезла. Именно поэтому украинский лидер убежден: его встреча с Путиным нужна. Она должна состояться параллельно переговорам в нормандском формате.

Ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму Зеленский охарактеризовал как сложную.

Кроме того, украинский президент отметил, что альтернативы нормандскому формату пока нет.

Обратите внимание! В Кремле подтвердили, что сейчас идет подготовка к встрече Зеленского и Путина. В то же время представители страны-агрессора заявили: "процесс идет непросто".