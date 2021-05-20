Глава Министерства иностранных дел Кулеба заметил, что говорить о дедалайнах в принципе еще слишком рано. Прежде всего Украина должна убедиться в готовности Путина обсуждать приоритетные вопросы.
Актуально 99% зависит от России, но мы цепляемся и за процент, – Зеленский о войне на Донбассе
Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина – 24 канал) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми,
– подчеркнул Кулеба.
Позиция Зеленского
- Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю 2 годовщины президентства в очередной раз подчеркнул, что главной задачей является закончить войну на Донбассе. Отвечая на вопрос, украинский лидер заявил: у него нет времени думать о Путине.
- Зеленский отметил, что российские военные отходят от границы с Украиной очень медленно. Угроза эскалации на Донбассе никуда не исчезла. Именно поэтому украинский лидер убежден: его встреча с Путиным нужна. Она должна состояться параллельно переговорам в нормандском формате.
- Ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму Зеленский охарактеризовал как сложную.
- Кроме того, украинский президент отметил, что альтернативы нормандскому формату пока нет.