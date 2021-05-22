На брифінгу, який провели глава СБУ та генпрокурорка озвучили лише ту інформацію, яку наразі можна розголошувати. Про це повідомив Артем Дехтяренко, речник СБУ.

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Він запевнив, що є також й інші факти, проте наразі щодо них ще триває розслідування. Тому публічно говорити про ці матеріали поки неможливо.

З огляду на те, що слідчі дії ще тривають, з іншими фактами ми наразі у публічну площину виходити не можемо,

– пояснив Дехтяренко.

"Плівки Медведчука" від Bihus.Info: що відомо

Напередодні журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування із розмовами проросійського політика Віктора Медведчука за 2014 – 2018 роки.

Опубліковані аудіозаписи свідчать про те, що він вів переговори з бойовиками, оточенням Путіна та ватажками незаконних збройних формувань.

Перша частина розслідування стосувалася більше політики. Водночас у Bihus.Info анонсували, що у другій мовитиметься про бізнес Медведчука, зокрема – у Москві.

Сам Медведчук переконує, що вести переговори з бойовиками його уповноважили Порошенко, а перед цим – Турчинов. Останній вже спростував такі заяви кума Путіна.