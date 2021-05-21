Турчинов наголосив: "під час виконання обов'язків Президента України я не вів переговори ані з російськими терористичними угрупованнями, ані з Путіним".

Актуально Медведчук у суді відкинув звинувачення у "так званій проросійськості"

За словами Турчинова, на початку військового конфлікту у нього "було дві розмови тільки з одним представником російського керівництва – головою Держдуми Наришкіним (Сергієм – 24 канал)".

Турчинов зізнався, що "російське керівництво не визнавало мене виконувачем обов'язків президента, називаючи очільником хунти, тому між нами ніяких переговорних позицій не могло бути в принципі".

Жодних доручень для участі в переговорах з російсько-терористичними угрупованнями я Медведчуку не надавав,

– заявив Турчинов.

Деталі про зустріч Турчинова та Медведчука

Турчинов повідомив: "навесні 2014 року у мене була зустріч з Віктором Медведчуком, якого привів до мене народний депутат України від "Партії регіонів" Нестор Шуфрич".

"Під час цієї зустрічі Віктор Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни і не буде вести зі мною переговорів, тому що вважає очільником хунти, що захопила владу насильницьким шляхом, але він може передати будь-яку інформацію Путіну (Володимиру – 24 канал) від мене", – наголосив Турчинов.

За словами Турчинова, він "сказав пану Медведчуку, щоб той передав Путіну, щоб Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України".

"Пан Медведчук перепитав: "А серйозно?". Я сказав, що це серйозно і інших пропозицій для Кремля в мене немає", – розповів Турчинов.

Заява Медведчука

Проросійський політик та кум Путіна Медведчук заявив, що вести переговори з бойовиками його начебто уповноважив спершу Турчинов, а згодом і Петро Порошенко.

Окрім того, Медведчук розповів, що йому навіть надали статус спецпредставника з гуманітарних питань у ТКГ.

Зверніть увагу! Медведчука підозрюють у державній зраді, замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Окрім того, за даними СБУ, кум Путіна передавав російській стороні секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.