За словами Медведчука, ОПЗЖ також виступає за захист російської мови, російськомовного населення та за відновлення відносин із Росією. Як він зауважив, це начебто є основою подальшого економічного та соціального розвитку України.

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Медведчук заявив, що підтримка українців дає можливість представникам партії ОПЗЖ відстоювати власні інтереси. За його словами, жодні обвинувачення щодо проросійськості "не можна сприймати як незаконні й такі, що заважають чинному курсу влади".

Обвинувачення у так званій проросійськості я повністю заперечую, оскільки наша партія отримала мільйони голосів на виборах,

– наголосив політик.

Кум Володимира Путіна також додав, що не можна нав'язувати точку зору або ментальність, яка притаманна лише частині населення.

Довідка. Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

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