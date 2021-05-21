По словам Медведчука ОПЗЖ также выступает за защиту русского языка, русскоязычного населения и за восстановление отношений с Россией. Как он отметил, это якобы является основой дальнейшего экономического и социального развития Украины.

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Медведчук заявил, что поддержка украинцев дает возможность представителям партии ОПЗЖ отстаивать собственные интересы. По его словам, никакие обвинения о пророссийскости "нельзя воспринимать как незаконные и такие, что мешают действующему курсу власти".

Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отрицаю, поскольку наша партия получила миллионы голосов на выборах,

– подчеркнул политик.

Кум Владимира Путина также добавил, что нельзя навязывать точку зрения или ментальность, которая присуща лишь части населения.

Справка. Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

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