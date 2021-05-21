По словам Медведчука ОПЗЖ также выступает за защиту русского языка, русскоязычного населения и за восстановление отношений с Россией. Как он отметил, это якобы является основой дальнейшего экономического и социального развития Украины.
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Медведчук заявил, что поддержка украинцев дает возможность представителям партии ОПЗЖ отстаивать собственные интересы. По его словам, никакие обвинения о пророссийскости "нельзя воспринимать как незаконные и такие, что мешают действующему курсу власти".
Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отрицаю, поскольку наша партия получила миллионы голосов на выборах,
– подчеркнул политик.
Кум Владимира Путина также добавил, что нельзя навязывать точку зрения или ментальность, которая присуща лишь части населения.
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Дело Медведчука: коротко
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- Печерский райсуд Киева 13 мая избрал меру пресечения Виктору Медведчуку. Нардеп до 9 июля будет находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом.
- Офис генпрокурора подал апелляцию на решение суда относительно домашнего ареста Медведчука и просит взять политика под стражу.
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