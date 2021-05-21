Решение по апелляции будут принимать при участии судьи-докладчика Валерия Лашевича, судей Татьяны Росик и Николая Ященко. Заседание началось около 12:00.

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Какие апелляции рассматривают

  • Защитники Виктора Медведчука хотят обжаловать меру пресечения для нардепа в виде домашнего ареста. Они требуют смягчения этого мероприятия.
  • Офис генпрокурора тоже подал апелляцию. Они просят более строгую меру. Ранее прокуроры требовали для Медведчука содержания под стражей с возможностью внесения залога – более 300 миллионов гривен.

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Дело Медведчука: что известно

  • Политика подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
  • СБУ располагает информацией, что Медведчук передавал России секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
  • Подозрение подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
  • Несмотря на то, что прокуроры просили содержания под стражей, судья Печерского райсуда Пидпалый выбрал для Медведчука круглосуточный домашний арест.