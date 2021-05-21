Рішення щодо апеляцій ухвалюватимуть за участі судді-доповідача Валерія Лашевича та суддів Тетяни Росік та Миколи Ященка. Засідання розпочалось близько 12:00.
Читайте також Справа Медведчука: як російські ЗМІ дискредитують кума Путіна
Які апеляції розглядають
- Захисники Віктора Медведчука хочуть оскаржити запобіжний захід для нардепа у вигляді домашнього арешту. Вони вимагають пом'якшення цього заходу.
- Офіс генпрокурора теж подав апеляцію. Вони просять суворішого заходу. Раніше прокурори вимагали для Медведчука тримання під вартою з можливістю внесення застави – понад 300 мільйонів гривень.
Дивіться онлайн-трансляцію засідання:
Справа Медведчука: що відомо
- Політика підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
- СБУ має інформацію, що Медведчук передавав Росії секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.
- Підозру підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.
- Попри те, що прокурори просили тримання під вартою, суддя Печерського райсуду Підпалий обрав для Медведчука цілодобовий домашній арешт.