Они за него заступаются всем пропагандистским фронтом. Попутно обрушиваясь на Запад за то, что тот уже своим фронтом, всеми ЕСПЧ, Советами Европы и грудью прочих европейских структур не встает за Медведчука В. В.

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А прикольное было бы зрелище: Киселев, Скабеева и Соловьев возглавляют колонну европейских парламентариев на демонстрации в защиту Медведчука.

То есть они так рьяно его защищают на российских государтсвенных каналах, что в Украине у каждого даже самого тупого сторонника Медведчука В.В., который до сих пор воспринимал его как государственного и прогосударственного, должно зародиться сомнение в том, что это украинский политик, а не российский, не путинский, не кремлевский.

В самой-то России его знать не знают, все эти шоу – уже вообще не пойми, на какую аудиторию, я реально не понимаю, перед кем они ставят эту "защитную галочку", которая в первую очередь дискредитирует самого Медведчука, хотя казалось бы дальше некуда.

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Ну и по ходу, не поверите, они встали горой за любимого украинского гостя своих эфиров по фамилии Кива. В Украине, как выясняется, этому Киве чинят какие-то препятствия с диссертацией.

Я, если честно, наблюдая за Кивой в эфире российских государственных каналов, никогда не подумала бы, что он является еще и писателем диссертаций. Он вербально и визуально такая ходячая анти-диссертация. Но вот написал – и ему препятствуют.

Какой ужас.

На российских каналах голосят: руки прочь от диссертации Кивы. Чего-чего, а этого у них не отнять, биться за своих всеми фибрами своих методичек.

Зачем им тут еще европейцы?

Только путаться под их ударными рабочими ногами.