А теперь, внимание: какой план Б возможен в деле Медведчука
Относительно квалификации действий Медведчука вырисовывается очень интересная ситуация. Ведь его обвиняют не просто в государственной измене и разграблении национальных ценностей на оккупированной территории (это ст. 438 УК). Далее читайте на украинском.
Источник:фейсбук Анны Маляр
Річ у тім, що ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни" – це міжнародний злочин, який підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
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Нагадаю, що під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду підпадають лише чотири види злочинів:
- геноцид;
- агресія;
- воєнні злочини;
- злочини проти людяності.
А тепер, увага!
Якщо вину Медведчука буде належним чином доведено, тоді ці докази можна долучити до справи України проти керівництва РФ, яка зараз знаходиться у Міжнародному кримінальному суді.
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Чому?
Бо такі дії, які озвучила сторона обвинувачення, безвідносно до особи підозрюваного, можуть вчинятись лише за прямої співпраці з владою окупанта та в рамках плану чи політики окупації. А це вже кваліфікуюча ознака воєнних злочинів згідно зі ст. 8 Римського статуту.
Крім того, можливий ще і план Б.
Якщо будуть зібрані всі докази вини Медведчука у вчиненні злочину "порушення законів та звичаїв війни", але національне судочинство не впорається з таким викликом, тоді у Верховної Ради буде можливість, за наявності політичної волі, звернутись до Міжнародного кримінального суду з заявою.
Ще раз зауважую, що наразі це лише підозри та озвучене в суді обвинувачення, але вину судом не доведено!
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