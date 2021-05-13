І знову про Медведчука. Він вчора ввечері нарешті вийшов з підпілля й навіть прийшов до Генпрокуратури (в оточенні групи підтримки). Далі читайте російською.

Кстати, отмечу, что здесь Виктор Владимирович повторил методику Петра Алексеевича. И это опять сработало.

По теме Медведчук заявил, что высокие должностные лица советовали ему уехать из Украины

Ой, не случайно я написал позавчера о "карающей руке правосудия" именно в кавычках. Вчера мы в очередной раз увидели наших правоохранителей во всей "красе".

То есть – шума много, а эффективных действий минимум.

Вот пусть мне кто-то внятно объяснит: почему человека, которого официально подозревают в государственной измене, не задерживают, а "вручают ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей". Это что, прокуратура просит Медведчука, чтобы он сам себя привел "под стражу"? Может надо было задерживать на месте? (я имею в виду именно задержание, а не арест, на что требуется санкция суда). Или Киву испугались? И где спецназ СБУ? Или застрял на даче у Медведчука?

В общем вчера вечером и Офис Генпрокурора и СБУ с треском проиграли. Сами себя публично макнули в… (сами понимаете что).

Но это не финал. История продолжится.

Задержания Медведчука будет требовать общественное мнение. Да и у Президента Зеленского должны возникнуть вопросы по поводу эффективности действий его правоохранителей.

На самом деле, и в Генпрокуратуре и в СБУ должны понимать, что эффективность их действий будет оцениваться не по громким брифингам, а по конкретным результатам. Пока что слов больше, чем конкретных процессуальных результатов.

Интересно Феномен украинского "медведчукизма": топ предателей государства

Я прогнозировал, что эпопея с Медведчуком надолго.

Вчерашние события это, к сожалению, только подтвердили. Появилась информация, что Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Медведчуку. Офис генпрокурора просит арест или залог в 300 миллионов гривен. Конечно, почти 10 миллионов евро – сумма большая.

Но у меня тогда вопрос: а подозреваемые в убийстве теперь тоже будут под денежный залог выходить? Или, если поймали российского диверсанта, который подозревается в подрыве украинского арсенала (это я гипотетично), его также могут отпустить под денежный залог?

Это уже вопросы не только к правоохранителям, а к нашей правовой системе и, отчасти, к законодателям.