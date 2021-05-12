11 мая агентам влияния России в Украине – Виктору Медведчуку и его миньону Тарасу Козаку – подписали подозрения о совершении государственной измены. 12 мая Медведчук явился на допрос. Далее их ждет суд и места в позорном списке предателей Украины.

Это событие заслуживает того, чтобы вспомнить, в какую компанию попадают "нардепы М и К", как их назвала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук был одним из самых влиятельных людей в государстве во времена Кучмы, однако после Оранжевой революции ушел в тень и потерял статус "серого кардинала".

Реанимировали карьеру Медведчука два президента – Путин и Порошенко. Первый сделал своим эмиссаром в Украине и дал в качестве "кормления" несколько лакомых бизнес кусков, а второй радостно принял правила игры и создал тепличные условия для бизнес империи Медведчука в Украине. Напомним, все это в условиях фактической военной агрессии России против Украины.

Благодаря этим двум Виктор Медведчук заработал миллиарды, стал телемагнатом и официальным агентом влияния России в Украине. Он беспрепятственно летал в Москву, когда авиасообщение с агрессором было закрыто, получал указания от путинских прихвостней и лично от своего кума, спокойно продавал уголь с оккупированных украинских территорий, присваивал себе украинские земли, в частности, заповедные, создал сеть антиукраинской пропаганды и считал себя неприкосновенным.

Это безобразие продолжалось несколько лет, но сейчас один из его патронов потерял власть, сам олигарх попал под санкции и уже не летает в Москву, его пропагандистская сеть фактически уничтожена, а самого его ищут спецслужбы.

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Тарас Козак

Нардеп Козак – давний миньон и номинал Медведчука. Он не является самостоятельной фигурой, но именно на нем завязаны многочисленные "темы" Медведчука.

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На коррумпированного и очень жадного таможенника Медведчук обратил внимание во времена Кучмы – с тех пор не слишком разборчивый Тарас Козак присутствовали при Медведчуке, стал его доверенным лицом и выполняет обязанности консильери.

Именно на Козака были записаны рискованные бизнесы его хозяина – телеканалы 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые стали антиукраинскими хабами и узлами распространения российской пропаганды в Украине. Также от имени фирм Козака фальсифицировался уголь с "ДНР" и финансировались российские прокси на Донбассе.

Виктор Янукович

Четвертый президент Украины сейчас скрывается от правосудия в России и ведет богатую, но лишенную радости жизнь политического трупа.

За 10 лет до этого Янукович был главным активом россиян в Украине. Москва сделала ставку на бывшего зека и помогла ему стать президентом. Янукович получил неограниченную возможность для личного обогащения, "донецкий клан" – контроль над экономикой Украины, а Россия – статус наибольшего благоприятствования, форпост для будущей агрессии и развязанные руки, а также послушных и не слишком дальновидных исполнителей, которые намеренно развалили украинскую армию и спецслужбы, чем подготовили дальнейшую оккупацию Крыма и ОРДиЛО.

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Уже после побега Янукович официально обратился к Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины. Оккупанты этот призыв радостно исполнили и позже российские пропагандисты использовали слова Януковича как оправдание агрессивных действий.

Поступкам Виктора Януковича дали юридическую оценку – 24 января 2019 года он получил свой третий срок. Букет из госизмены и пособничества в ведении агрессивной войны "потянул" на 13 лет лишения свободы. Правда, осужден Виктора Януковича было дистанционно и сейчас он находится на свободе. Впрочем, было создано важный прецедент.

Николай Азаров

Азаров при Януковиче руководил украинским правительством и обеспечивал процветание "донецкому клану" и семье президента. Не забыл и о своей – на счету сына Азарова были выведены огромные суммы и спрятаны в оффшоры.

Соратник Януковича также способствовал поглощению Россией украинских территорий. Он был одним из "отцов" так называемых "Харьковских соглашений" между Украиной и Россией, что оставили военные базы РФ на украинской территории и впоследствии стали опорными пунктами для оккупантов.

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В 2014 году Азаров бежал в Россию и скрывается сейчас там. В 2021 году уголовные дела против Азарова были восстановлены – 24 марта его обвинили в государственной измене, но опять же – заочно. Сейчас наибольшей карой для "Кровосися" является блокирование в соцсетях.

Павел Лебедев

В принципе, украинским спецслужбам стоило присмотреться ко всем топовым чиновникам из Кабмина Азарова. Там и фанат "Беркута" глава МВД Захарченко и кошелек "семьи" Арбузов и нелепый мытарь-боксер Клименко, и нечистые на руку Бойко с Вилкулом, и "черноротая" госпожа министр юстиции Лукаш, и украинофоб Табачник и еще много других чиновников, чьим действиям только предстоит дать юридическую оценку. Но отдельно стоит вспомнить министра обороны Павла Лебедева.

На него была возложена задача по уничтожению украинской армии. Стараниями Лебедева и его предшественника Дмитрия Саламатина (тот вообще был гражданином России) ВСУ в 2014 году находились в плачевном состоянии и не смогли организовать сопротивление оккупантам в Крыму и на Донбассе. Лебедев также игнорировал и банил сообщение о спецоперации русских и таким образом фактически стал соучастником захвата Крыма.

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Символично, что после побега из Киева Лебедев оказался в Крыму, где продолжает обогащаться, но уже как частное лицо. Он был объявлен в государственный розыск, но активы министра не попали под санкции. В мае 2020 года Офис Генерального прокурора сообщил о заочном аресте Лебедева и начал процедуру экстрадиции бывшего чиновника.

Анатолий Шарий

По сравнению с Медведчуком и Януковичем, и даже Козаком, Анатолий Шарий – мелкая рыба, в распоряжении которой есть только вилла в Испании и немного денег. Впрочем, это не совсем так. Шарий является важным звеном в информационной войне, что ведет Россия против Украины. Возможно, даже более ценным кадром чем 112 Украина, NewsOne и ZIK вместе взятые, ведь Шарий вещает в соцсетях и влияет на молодежь.

Скандальный журналист с отсутствием моральных принципов и кучей маний стал рупором антиукраинской пропаганды на YouTube и нанес Украине большой вред.

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В своей безнаказанности он дошел до того, что из онлайна переместился в офлайн – создал сеть своих агрессивных сторонников и даже запустил политический проект под названием "Партия Шария" с символом в виде шарика Пеннивайза.

Лишь после этого на него обратили внимание представители украинской власти. 16 февраля 2021 года СБУ Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.

Сделали это украинские спецслужбисты в высшей степени элегантно – антиукраинскому пропагандисту указали на его преступления, фактически по месту работы – на YouTube.

СБУ передает привет Шарию:

Александр Ефремов

Один из лидеров "Партии регионов" Александр Ефремов во времена Януковича был "хозяином Луганщины" и занимался многочисленными "темам", он контролировал все потоки и принимал стратегические решения.

Пока Ефремов заседал в Киеве, его люди стали кадровым активом "русской весны" в Луганской области и были у истоков создания террористической организации "ЛНР".

Ефремов очень не любит, когда его называют "куратором" или "отцом "ЛНР", но факты – вещь упрямая. В 2015 году Ефремова арестовали при попытке бежать из Украины – так началась долговременная судебная эпопея: государство Украина пыталось доказать, что Ефремов финансировал терроризм и посягал на территориальную целостность Украины.

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Делом занимался лично генеральный прокурор Юрий Луценко и это сыграло решающую роль. Со знаком минус. Прокурор без диплома заблудился в трех соснах и фактически "слил" дело. Летом 2019 года Ефремова освободили из-под стражи, а 18 сентября суд отменил домашний арест Ефремова. И это все несмотря на многочисленные свидетельства и доказательства вины подозреваемого.

Сейчас дело против Ефремова находится в анабиозе.

Дмитрий Фучеджи

События 2 мая 2014 года в Одессе, когда погибли 48 человек, стали возможны благодаря измене заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи.

Он фактически перешел на сторону пророссийских сил и приказал своим подчиненным поддержать сепаратистов, а также позднее приказал освободить задержанных преступников – виновников трагедии.

Правда о событиях 2 мая в Одессе:

Также на Фучеджи кровь погибших при пожаре в Доме профсоюзов, ведь именно его подручные фактически блокировали эвакуацию людей. Таким образом российские СМИ получили "сакральную жертву" и использовали события 2 мая 2014 года для культивации межнациональной ненависти.

Суда Дмитрий Фучеджи ждать не стал, он бежал к российскому анклаву Приднестровья и сейчас скрывается в России.