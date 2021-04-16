Ютуб и фейсбук заблокировали страницы скандального Николая Азарова. Тот возмутился, потому что якобы хранил там "наработки за все 5 лет".

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Предыдущий выпуск Вести.UA Давид Арахамия не верит в опасность нападения России

Тищенко едет на Закарпатье

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко хочет приехать на Закарпатье. Однако заверил, что сделает это неожиданно. Добавим, что Тищенко избрали председателем областной организации партии на Закарпатье.

Презентовали Центр противодействия дезинформации

На встрече с послами "Большой семерки", Финляндии, Израиля, а также председателями представительств ЕС и НАТО презентовали Центр противодействия дезинформации. Это сделал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Паломница" Оксаны Марченко

Жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко – опубликовала новую серию своего проекта "Паломница". В ней она показала, как любит рыбалку. В сети начали смеяться, якобы ее этому научил кум Владимир Путин.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 16 апреля 2021: смотрите видео