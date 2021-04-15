Вєсті.UA: Давид Арахамия не верит в опасность нападения России
В США объявили чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности из-за угрозы действий России. В то же время нардеп из "Слуги народа" Давид Арахамия убежден, что опасность нападения Кремля близка к нулю.
Источник:"Вєсті.UA" на 24 канале
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Одиозный политик Кива вновь выделился
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива неоднократно сообщал журналистам странный факт. Он якобы подчеркивал, что "Украину смыли в унитаз". Политик подчеркнул, что и сам к "этому" приложился.
Тупицкий попал в больницу
Отстраненный председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не пришел на заседание. На нем судьи должны избрать меру пресечения. Однако Тупицкий якобы попал в больницу.
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DobkinHub заработает в Харькове
Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин анонсировал запуск новой формы коммуникации с горожанами. DobkinHub будет предусматривать, по словам политика, коммуникацию с избирателями и информирование их о встречах с избранником.
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