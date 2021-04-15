В США объявили чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности из-за угрозы действий России. В то же время нардеп из "Слуги народа" Давид Арахамия убежден, что опасность нападения Кремля близка к нулю.

Что еще курьезного случилось в Украине за 15 апреля – читайте далее.

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Одиозный политик Кива вновь выделился

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива неоднократно сообщал журналистам странный факт. Он якобы подчеркивал, что "Украину смыли в унитаз". Политик подчеркнул, что и сам к "этому" приложился.

Тупицкий попал в больницу

Отстраненный председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не пришел на заседание. На нем судьи должны избрать меру пресечения. Однако Тупицкий якобы попал в больницу.

Читайте больше Тупицкий в очередной раз не пришел на суд: попал в больницу

DobkinHub заработает в Харькове

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин анонсировал запуск новой формы коммуникации с горожанами. DobkinHub будет предусматривать, по словам политика, коммуникацию с избирателями и информирование их о встречах с избранником.

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Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 15 апреля 2021: смотрите видео