У США оголосили надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки через загрозу дій Росії. Водночас нардеп зі "Слуги народу" Давид Арахамія переконаний, що небезпека нападу Кремля близька до нуля.

Що ще курйозного трапилось в Україні за 15 квітня – читайте далі.

Цікаво Вєсті.UA: Депутатам заборонили ходити в їдальню

Одіозний політик Кива знову виділився

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива неодноразово повідомляв журналістам дивний факт. Він начебто наголошував, що "Україну змили в унітаз". Натомість політик підкреслив, що й сам до "цього" доклався.

Тупицький потрапив у лікарню

Відсторонений голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький не прийшов на засідання. На ньому судді мали б обрати запобіжний захід. Однак Тупицький начебто потрапив у лікарню.

Читайте більше Тупицький вкотре не прийшов на суд: потрапив у лікарню

DobkinHub запрацює у Харкові

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін анонсував запуск нової форми комунікації з містянами. DobkinHub передбачатиме, за словами політика, комунікацію з виборцями та інформування їх щодо зустрічей з обранцем.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 15 квітня 2021: дивіться відео