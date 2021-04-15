Вєсті.UA: Давид Арахамія не вірить у небезпеку нападу Росії
У США оголосили надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки через загрозу дій Росії. Водночас нардеп зі "Слуги народу" Давид Арахамія переконаний, що небезпека нападу Кремля близька до нуля.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
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Одіозний політик Кива знову виділився
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива неодноразово повідомляв журналістам дивний факт. Він начебто наголошував, що "Україну змили в унітаз". Натомість політик підкреслив, що й сам до "цього" доклався.
Тупицький потрапив у лікарню
Відсторонений голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький не прийшов на засідання. На ньому судді мали б обрати запобіжний захід. Однак Тупицький начебто потрапив у лікарню.
Читайте більше Тупицький вкотре не прийшов на суд: потрапив у лікарню
DobkinHub запрацює у Харкові
Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін анонсував запуск нової форми комунікації з містянами. DobkinHub передбачатиме, за словами політика, комунікацію з виборцями та інформування їх щодо зустрічей з обранцем.
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