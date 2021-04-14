В Верховной Раде из-за карантина закрыли столовую. Однако от голода нардепы не будут страдать, ведь у каждого есть свои "достижения".

Еще курьезные события произошли в Украине на среду, 14 апреля - читайте дальше.

К теме Вести.UA: Выйдет ли великий оратор из Василия Вирастюка

Шуфрич заговорил языком пропагандистов

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич прокомментировал информацию ОБСЕ о российском фейке про убитого ребенка. Однако своими действиями и словами он объединил против себя депутатов, которые присутствовали в эфире программы одного из украинских телеканалов.

Кива вспомнил про "медведя"

Илья Кива, рассказывая о том, кто якобы является настоящей оппозицией, вспомнил "медведя". В то же время понять, что имел в виду скандальный политик, так никому и не удалось.

Оккупанты Крыму обвинили Украину в коронавирусе

В Крыму зафиксировали увеличение количества заражений коронавирусом в 2 раза. В то же время оккупационная власть обвинила в этом материковую Украину.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 14 апреля 2021: смотрите видео