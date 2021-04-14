Вести.UA: Депутатам запретили ходить в столовую
В Верховной Раде из-за карантина закрыли столовую. Однако от голода нардепы не будут страдать, ведь у каждого есть свои "достижения".
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Еще курьезные события произошли в Украине на среду, 14 апреля - читайте дальше.
К теме Вести.UA: Выйдет ли великий оратор из Василия Вирастюка
Шуфрич заговорил языком пропагандистов
Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич прокомментировал информацию ОБСЕ о российском фейке про убитого ребенка. Однако своими действиями и словами он объединил против себя депутатов, которые присутствовали в эфире программы одного из украинских телеканалов.
Кива вспомнил про "медведя"
Илья Кива, рассказывая о том, кто якобы является настоящей оппозицией, вспомнил "медведя". В то же время понять, что имел в виду скандальный политик, так никому и не удалось.
Оккупанты Крыму обвинили Украину в коронавирусе
В Крыму зафиксировали увеличение количества заражений коронавирусом в 2 раза. В то же время оккупационная власть обвинила в этом материковую Украину.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 14 апреля 2021: смотрите видео
Поделиться новостью