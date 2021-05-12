Виктор Медведчук прибыл в Офис генпрокурора
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук явился в Офис генпрокурора. Политику должны вручить подозрение в государственной измене. Речь идет, в частности, о покушении на разграбление национальных ресурсов.
Источник:24 канал
Под Офис генпрокурора поддержать Медведчука пришли его однопартийцы. Среди них – Вадим Рабинович и Илья Кива.
Ранее Медведчук фактически передал оккупантам украинское месторождение и вел разговоры с руководством России
Нардепы от ОПЗЖ уверяют, что обвинения в сторону Медведчука – беспочвенны и не имеют под собой никаких доказательств.
Медведчук говорит, что не имеет отношения к месторождению
Сам Медведчук говорит, что не может комментировать ничего, так как подозрение не читал и ни о каком месторождении "Глубокая" ничего не знает. Об обысках, мол, политик услышал, когда находился с женой за пределами Киева. После этого они немедленно вернулись в столицу.
Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного преследования меня. По поводу этого господин Зеленский угрожал мне еще в 2019 году,
– сказал Медведчук.
Нардеп говорит, что готов защищаться и взял с собой адвокатов. Что касается месторождения в прикерченском шельфе, разработку которого Медведчук, согласно данным СБУ и Офиса генпрокурора, фактически передал оккупантам, то политик говорит, что никакого отношения к этому не имеет.
Медведчук якобы не слышал аудиозаписей с Козаком
Аудиозаписи, которые 11 мая представили на брифинге Ирина Венедиктова и Иван Баканов, Медведчук говорит, что не слышал.
Я с Козаком очень часто по разным вопросам говорю. Я говорю именно о Дмитрии Козаке,
– добавил Медведчук.
Обвинения в том, что он передавал информацию о ВСУ стороне противника, политик тоже отверг.
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Что известно о подозрении Виктору Медведчуку:
- Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в государственной измене.
- Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
- Предприятие, подчиненное Медведчуку, "Новые проекты" владело разрешениями на разработку месторождения "Глубокая".
- С 2015 года – после оккупации Крыма – Медведчук передал всю документацию оккупационным властям.
- Также Медведчук передавал данные о ВСУ через Тараса Козака российской стороне.
- 11 мая СБУ пыталась провести обыски в доме Медведчука.
- Также с обысками наведались в офисы ОПЗЖ и "Украинского выбора".
- По информации СБУ, Тарас Козак находится в России, а Виктор Медведчук пока в Украине.
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