Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук явился в Офис генпрокурора. Политику должны вручить подозрение в государственной измене. Речь идет, в частности, о покушении на разграбление национальных ресурсов.

Под Офис генпрокурора поддержать Медведчука пришли его однопартийцы. Среди них – Вадим Рабинович и Илья Кива.

Ранее Медведчук фактически передал оккупантам украинское месторождение и вел разговоры с руководством России

Нардепы от ОПЗЖ уверяют, что обвинения в сторону Медведчука – беспочвенны и не имеют под собой никаких доказательств.

Медведчук говорит, что не имеет отношения к месторождению

Сам Медведчук говорит, что не может комментировать ничего, так как подозрение не читал и ни о каком месторождении "Глубокая" ничего не знает. Об обысках, мол, политик услышал, когда находился с женой за пределами Киева. После этого они немедленно вернулись в столицу.

Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного преследования меня. По поводу этого господин Зеленский угрожал мне еще в 2019 году,

– сказал Медведчук.

Нардеп говорит, что готов защищаться и взял с собой адвокатов. Что касается месторождения в прикерченском шельфе, разработку которого Медведчук, согласно данным СБУ и Офиса генпрокурора, фактически передал оккупантам, то политик говорит, что никакого отношения к этому не имеет.

Медведчук якобы не слышал аудиозаписей с Козаком

Аудиозаписи, которые 11 мая представили на брифинге Ирина Венедиктова и Иван Баканов, Медведчук говорит, что не слышал.

Я с Козаком очень часто по разным вопросам говорю. Я говорю именно о Дмитрии Козаке,

– добавил Медведчук.

Обвинения в том, что он передавал информацию о ВСУ стороне противника, политик тоже отверг.

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Что известно о подозрении Виктору Медведчуку: