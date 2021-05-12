Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора. Політику мають вручити підозру у державній зраді. Мовиться, зокрема, про замах на розграбування національних ресурсів.
Джерело:24 канал
Під Офіс генпрокурора підтримати Медведчука прийшли його однопартійці. Серед них – Вадим Рабінович та Ілля Кива.
Раніше Медведчук фактично передав окупантам українське родовище та вів розмови з керівництвом Росії
Нардепи від ОПЗЖ запевняють, що звинувачення у бік Медведчука – безпідставні та не мають під собою жодних доказів.
Медведчук каже, що не має стосунку до родовища
Сам Медведчук каже, що не може коментувати нічого, адже підозру не читав і про жодне родовище "Глибока" нічого не знає. Про обшуки, мовляв, політик почув, коли перебував з дружиною за межами Києва. Після цього вони негайно повернулись до Києва.
Я це оцінюю, як дії, спрямовані в порядку політичних репресій і незаконного переслідування мене. З приводу цього пан Зеленський погрожував мені ще у 2019 році,
– сказав Медведчук.
Нардеп каже, що готовий захищатись і взяв з собою адвокатів. Щодо родовища у прикерченському шельфі, розробку якого саме Медведчук, згідно з даними СБУ та Офісу генпрокурора, фактично передав окупантам, то політик каже, що жодного стосунку до цього не має.
Медведчук начебто не чув аудіозаписів з Козаком
Аудіозаписів, які 11 травня представили на брифінгу Ірина Венедіктова та Іван Баканов, Медведчук каже, що не чув. Проте свого спілкування з ексзаступником керівника Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком не заперечує.
Я з Козаком дуже часто по різних питаннях говорю. Я говорю саме про Дмитра Козака,
– додав Медведчук.
Звинувачення у тому, що він передавав інформацію про ЗСУ стороні противника, теж політик відкинув.
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Що відомо про підозру Віктору Медведчуку:
- Віктора Медведчука та Тараса Козака підозрюють у державній зраді.
- Мовиться про замах на розграбування національних ресурсів в українському Криму.
- Підприємство, підпорядковане Медведчуку, "Нові проєкти" володіло дозволами на розробку родовища "Глибока".
- З 2015 року – після окупації Криму – Медведчук передав всю документацію окупаційній владі.
- Також Медведчук передавав дані про ЗСУ через Тараса Козака російській стороні.
- 11 травня СБУ намагалася провести обшуки у будинку Медведчука.
- Також з обшуками навідались в офіси ОПЗЖ та "Українського вибору".
- За інформацією СБУ, Тарас Козак перебуває в Росії, а Віктор Медведчук поки в Україні.
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