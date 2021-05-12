Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора. Політику мають вручити підозру у державній зраді. Мовиться, зокрема, про замах на розграбування національних ресурсів.

Під Офіс генпрокурора підтримати Медведчука прийшли його однопартійці. Серед них – Вадим Рабінович та Ілля Кива.

Раніше Медведчук фактично передав окупантам українське родовище та вів розмови з керівництвом Росії

Нардепи від ОПЗЖ запевняють, що звинувачення у бік Медведчука – безпідставні та не мають під собою жодних доказів.

Медведчук каже, що не має стосунку до родовища

Сам Медведчук каже, що не може коментувати нічого, адже підозру не читав і про жодне родовище "Глибока" нічого не знає. Про обшуки, мовляв, політик почув, коли перебував з дружиною за межами Києва. Після цього вони негайно повернулись до Києва.

Я це оцінюю, як дії, спрямовані в порядку політичних репресій і незаконного переслідування мене. З приводу цього пан Зеленський погрожував мені ще у 2019 році,

– сказав Медведчук.

Нардеп каже, що готовий захищатись і взяв з собою адвокатів. Щодо родовища у прикерченському шельфі, розробку якого саме Медведчук, згідно з даними СБУ та Офісу генпрокурора, фактично передав окупантам, то політик каже, що жодного стосунку до цього не має.

Медведчук начебто не чув аудіозаписів з Козаком

Аудіозаписів, які 11 травня представили на брифінгу Ірина Венедіктова та Іван Баканов, Медведчук каже, що не чув. Проте свого спілкування з ексзаступником керівника Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком не заперечує.

Я з Козаком дуже часто по різних питаннях говорю. Я говорю саме про Дмитра Козака,

– додав Медведчук.

Звинувачення у тому, що він передавав інформацію про ЗСУ стороні противника, теж політик відкинув.

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Що відомо про підозру Віктору Медведчуку: