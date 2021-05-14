Звинувачення в державній зраді Медведчука означає звинувачення проти Путіна і проти Дмитра Козака – поки ще партнерів Зеленського і Єрмака з "мирних переговорів". Якщо Медведчук, Путін і Козак отримають вирок в Україні – переговори про здачу Донбасу будуть неможливі. Далі читайте російською.

Итак, читаем текст подозрения Медведчуку, кратко анализируем основные факты, и делаем выводы. Подозрение Виктору Медведчуку от СБУ и Генеральной прокуратуры – это без преувеличения политический поступок стратегического значения, реальное достижение президента Владимира Зеленского.

Не пропустите Эпопея с Медведчуком – это надолго

Ключ этот сейчас, конечно, в руках генерального прокурора Ирины Венедиктовой и украинских судов – все сейчас зависит от целеустремленности ГПУ и быстрой работы судов, материалы в деле есть и это подозрение по Медведчуку, по нашим данным – далеко не последнее.

Дело против Медведчука должно по логике следствия завершиться осуждением контактов с Путиным и Козаком как акта государственной измены – это будет решительная победа в войне за независимость, и убийственный удар для всего пророссийского движения в Украине.

Согласно материалам дела, Служба безопасности Украины сумела взломать телефон Виктора Медведчука и получить доступ к его разговорам и части переписки на протяжении длительного времени – как минимум с 2014-го по 2020-й года.

В основу уголовного дела легли аудиозаписи разговора Медведчука с Дмитрием Козаком – одной из ключевых фигур путинского режима, в марте-октябре 2015 года. На момент разговора Козак был вице-премьер-министром Кабмина РФ, официальным куратором Крыма и Севастополя! Переговорщиком по Донбассу на прямом контакте с Ермаком Козак стал в январе 2020-го года, когда получил статус заместителя главы администрации президента.

В разговоре Медведчук и Дмитрий Козак (не путать с Тарасом Козаком – другим фигурантом этого дела, гражданином Украины и партнером Медведчука), обсуждают вопрос перерегистрации предприятия Медведчука "Новые проекты" в Крыму и предоставления ему лицензии на добычу нефти и газа по российскому законодательству, чтобы платить налоги в РФ.

29 сентября 2015-го года "Новые проекты" зарегистрированы в реестре юридических лиц РФ – Медведчук через суд добился признания компании крымской. Фрагмент аудиозаписи разговора глава СБУ Баканов и генпрокурор Венедиктова был опубликован на пресс-конференции.

Любопытно, что публикуя аудиозапись, Дмитрия Козака там титровали как "Високопосадовець". Однако в материалах дела и по разговору на самой записи фигурирует Козак, его голос хорошо узнаваем. С чем связана такая скромность СБУ при публикации записей непонятно – может, не захотели обидеть Ермака – который благодаря Козаку имеет персональный канал связи с Кремлем?

Интересно Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы

А 25 августа 2020-го года, Медведчук отправил письмо на имя президента РФ Владимира Путина – о переносе границ полигона российского флота № 115 в Черном море, в 30 км от Керчи. На этом участке находится месторождение "Глубокая", запасы нефти и газа на котором ориентировочно оцениваются в 38 миллиардов гривен, которые собираются разрабатывать "Новые проекты".

Эти 38 миллиардов, которые договорилась разрабатывать российская фирма Медведчука, определена следствием как прямой ущерб государству Украина. Исходя из этой суммы прокуратура и требует залог на сумму 300 миллионов гривен.

То есть Путин и Дмитрий Козак – руководители государства-агрессора, оказали содействие Медведчуку в его незаконной деятельности. А Медведчук сотрудничал с оккупантами Крыма, что является подрывной деятельностью против Украины. Вместе с Медведчуком в подрывной деятельности принимал участие и его партнер Тарас Козак, который в данный момент находится на территории РФ.

Интересно, что в подозрении есть и другой факт подрывной деятельности Медведчука – 1 августа 2020-го года Медведчук передал информацию о расположении одной из частей военной разведки Украины. Зачем он собирал такую информацию (кстати, спустя два дня после провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев"), не установлено. Но следствие также это квалифицирует как государственную измену.

Что ж, если это дело будет доведено до суда, то Медведчук должен будет получить до 15 лет тюрьмы за государственную измену. Госизменой признаны контакты с Путиным и Козаком – и это будет первый такой прецедент в истории Украины. И если Медведчук должен будет получить срок в Украине, то Путин и Козак будут обязаны получить приговор заочно.

И впервые в приговоре суда любые операции в Крыму приравнены к государственной измене и к сотрудничеству с оккупантами. По этому прецеденту можно будет обвинить в госизмене всех, кто перерегистрировал имущество в Крыму и платит налоги российским оккупантам. Прекрасный прецедент может получиться.

Вызывает, конечно, вопрос, почему в подозрении нет обвинений по трем другим самым известным фактам предательской деятельности Медведчука.

Во-первых, по известному проекту "Украинский выбор". В марте 2014-го года Медведчук и Нестор Шуфрич как лидеры "Украинского выбора" активно содействовали оккупантам в захвате Крыма. В марте 2021-го года трем руководителям крымского "Украинского выбора" предъявлено подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины – а ведь они действовали так, как ставило задачи руководство "Украинского выбора". Связь Медведчука с Путиным в данном случае очевидна без всяких аудиозаписей – ведь они проводили вместе пресс-конференции, а билл-борды с пророссийской агитацией "Украинского выбора" висели на каждом углу. Однако по данному делу подозрения не выдвинуты.

по известному проекту "Украинский выбор". В марте 2014-го года Медведчук и Нестор Шуфрич как лидеры "Украинского выбора" активно содействовали оккупантам в захвате Крыма. В марте 2021-го года трем руководителям крымского "Украинского выбора" предъявлено подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины – а ведь они действовали так, как ставило задачи руководство "Украинского выбора". без всяких аудиозаписей – ведь они проводили вместе пресс-конференции, а билл-борды с пророссийской агитацией "Украинского выбора" висели на каждом углу. Однако по данному делу подозрения не выдвинуты. Во-вторых, эпизод госизмены Медведчука мы также слышали, но пока увидели. В феврале 2021-го при введении санкций против Медведчука на заседании СНБО шла речь о незаконных поставках угля с оккупированных территорий торговым домом "Донские угли", принадлежащем опосредованно Медведчуку и его партнеру Тарасу Козаку. Хотелось бы и в данном случае увидеть подозрение.

эпизод госизмены Медведчука мы также слышали, но пока увидели. В феврале 2021-го при введении санкций против Медведчука на заседании СНБО шла речь о незаконных поставках угля с оккупированных территорий торговым домом "Донские угли", принадлежащем опосредованно Медведчуку и его партнеру Тарасу Козаку. Хотелось бы и в данном случае увидеть подозрение. В третьих, нет в подозрении эпизода с получением контроля над нефтепроводом. Ранее публиковались разговоры Медведчука с Сурковым 2014-го года, где упоминались переговоры с тогдашней украинской властью, однако этот эпизод в подозрении не фигурирует. Сторонники Зеленского часто говорят, что расследование деятельности Медведчука поможет им разоблачить экс-президента Петра Порошенко, в том числе, с применением аудиозаписей, однако на практике никаких эпизодов, к которым можно как-то привлечь Порошенко в данном подозрении нет.

В общем, дело против Виктора Медведчука является одной из ключевых политических инициатив Владимира Зеленского, и осуждение кума Путина будет означать крах политики Кремля по созданию пророссийских политических партий в Украине.

Главное – в деле Медведчука соучастниками его преступления определены сам президент РФ Владимир Путин и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак – партнер по переговорам с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Как только Медведчук будет осужден, любые переговоры с Путиным и Козаком также могут быть приравнены к государственной измене и признаны преступным сговором. Теперь для украинских властей посадить в тюрьму кума Путина за госизмену стало делом чести и вообще политической состоятельности.

Но если Медведчук окажется за решеткой – это будет огромный успех с далеко идущими последствиями. Будем ждать результатов.