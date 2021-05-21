Турчинов подчеркнул: "во время исполнения обязанностей Президента Украины я не вел переговоры ни с российскими террористическими группировками, ни с Путиным".

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По словам Турчинова, в начале военного конфликта в него "было два разговора только с одним представителем российского руководства – председателем Госдумы Нарышкиным (Сергеем – 24 канал)".

Турчинов признался, что "российское руководство не признавало меня исполняющим обязанности президента, называя главой хунты, поэтому между нами никаких переговорных позиций не могло быть в принципе".

Никаких поручений для участия в переговорах с российско-террористическими группировками я Медведчуку не давал,

– заявил Турчинов.

Детали о встрече Турчинова и Медведчука

Турчинов сообщил: "весной 2014 года у меня была встреча с Виктором Медведчуком, которого привел ко мне народный депутат Украины от "Партии регионов" Нестор Шуфрич".

"Во время этой встречи Виктор Медведчук сообщил мне, что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича, не признает меня руководителем страны и не будет вести со мной переговоров, так как считает главой хунты, захватившей власть насильственным путем, но он может передать любую информацию Путину (Владимиру – 24 канал) от меня", – подчеркнул Турчинов.

По словам Турчинова, он "сказал господину Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины".

"Господин Медведчук спросил: "А серьезно?". Я сказал, что это серьезно и других предложений для Кремля у меня нет", – рассказал Турчинов.

Заявление Медведчука

Пророссийский политик и кум Путина Медведчук заявил, что вести переговоры с боевиками его якобы уполномочил сначала Турчинов, а впоследствии и Петр Порошенко.

Кроме того, Медведчук рассказал, что ему даже предоставили статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ.

Обратите внимание! Медведчука подозревают в государственной измене, покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Кроме того, по данным СБУ, кум Путина передавал российской стороне секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.