На так называемых "пленках Медведчука" человек с голосом, похожим на голос кума Путина, договаривался о поставках угля от оккупантов. Разговор ведется с лидерами боевиков – Александром Захарченко и Владимиром Кононовым.

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И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже два месяца вел переговоры,

– говорится в расследовании.

Опубликованные разговоры свидетельствуют, что Медведчук якобы пообещал заместителю главы тогдашнего российского правительства Дмитрию Козаку, что Украина будет покупать уголь у оккупантов Донетчины и Луганщины через фирму-посредника. Впоследствии она продаст уголь "Центрэнерго".

Кроме того, Медведчук якобы предлагал, что Украина будет платить оккупантам за уголь продовольствием. Однако в России настаивали, что им нужны деньги.

В расследовании Bihus.info говорится, что именно Медведчук предложил, чтобы Кремль шантажировал Украину дефицитом угля.

Первую часть оплаты боевикам отправили 31 декабря 2014 года. Деньги боевикам за уголь возила СБУ.

"После передачи денег боевики не отправили уголь в Украину, и перед вторым траншем Медведчуку пришлось просить Москву повлиять на своих марионеток", – отметили расследователи.

Кремль "нажал", и уголь все же отправили.

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