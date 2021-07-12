Зробити плівки могли навіть приватні особи, які потім "злили" записи правоохоронцям. Євген Марчук зазначає: писати Віктора Медведчука могли без вказівки "зверху".

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Як могли "писати" Медведчука

Ексглава СБУ зазначає: у законі про відомство, в статті 35, йдеться про те, що "співробітники Служби безпеки України самостійно ухвалюють рішення в межах своїх повноважень". Відтак, вони повинні відмовитися від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать чинному законодавству.

Тому він припустив, що записи розмов Медведчука міг проводити хтось не за вказівкою зверху. Тобто вказівки не було, але співробітники бачили, що це треба робити.

Євген Марчук заявив, що знає, хто міг робити записи, втім тримає інтригує, адже начебто не може назвати імен.

Хтось робив це і не хотів показувати начальству? А потім перейшов на іншу роботу? Я здогадуюся, про кого може йти мова, але не можу поки говорити. Але хтось із високого керівництва на свій ризик, не будучи вже першою особою, це все писав,

– розповів Марчук.

"Медведчук же не лох"

Із Медведчуком Євген Марчук знайомий ще з 1990 і часів Верховної Ради. Характеризує його як прагматичну особистість. І у цьому певний ключ – кум Путіна не міг не здогадуватися, що його можуть прослуховувати.

...дуже грамотний, добре підготовлений, Медведчук, який швидко на все реагує, ж не лох… Так, грубо кажучи, він же допускав, що його можуть слухати. Він знає, як себе вести,

– зазначив Марчук.

Сміливості Медведчуку могло додати й те, що він весь час згадує "головного", посилається на президента, додає Євген Марчук.

Нагадаємо, що після виходу 4 програм на ютуб із нарізками розмов Медведчука і їхніми власними аналізами журналісти Bihus.Info вирішили опублікувати усі плівки повністю. Загалом записи, які отримала редакція – це понад 36 годин розмов. Як зазначають розслідувачі, записи розмов робили спецслужби.

Розслідування Bihus.Info на основі "плівок Медведчука"