Таке рішення суд ухвалив 9 липня під головування судді Сергія Вовка. Засідання у цій справі розпочалося напередодні й тривало приблизно 13 годин.
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Сам Медведчук заявив, що рішення суду про продовження терміну домашнього арешту ґрунтується на порушенні законодавства. Він подаватиме апеляцію.
Позиція прокурорів та захисту
Запобіжний захід проросійському нардепу продовжили на 2 місяці, до вересня. Прокурори просили про це з огляду на те, що є ризики втечі та тиску на ймовірних співучасників, свідків. Крім цього, вони застерігали про ймовірне переховування, знищення чи спотворення речових доказів. Водночас звернули увагу на те, що у справі ще не встановлені всі ймовірні учасники.
Натомість захист Медведчука заявляв, що ризики є необґрунтованими, й намагався скасувати цілодобовий домашній арешт. Там також апелювали до того, що такий запобіжний захід порушує право нардепа на працю. Рішення суду можна оскаржити протягом 5 днів.
Що передбачає цілодобовий домашній арешт
Медведчуку заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги. Крім цього, політик й надалі зобов'язаний:
- прибувати до органу досудового розслідування, суду чи прокуратури за кожною вимогою;
- не виїжджати з Києва та області без дозволу прокурора або суду;
- утриматися від спілкування з підозрюваними або свідками;
- здати паспорти для виїзду за кордон.
Справа Медведчука: основне
- У травні куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.
- 13 травня суд відправив політика під цілодобовий домашній арешт до 9 липня – попри те, що прокуратура клопотала про його взяття під варту.
- Київський апеляційний суд залишив це рішення чинним. Сам народний обранець вважає, що у слідства немає нових доказів у його справі.