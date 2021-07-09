Таке рішення суд ухвалив 9 липня під головування судді Сергія Вовка. Засідання у цій справі розпочалося напередодні й тривало приблизно 13 годин.

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Сам Медведчук заявив, що рішення суду про продовження терміну домашнього арешту ґрунтується на порушенні законодавства. Він подаватиме апеляцію.

Позиція прокурорів та захисту

Запобіжний захід проросійському нардепу продовжили на 2 місяці, до вересня. Прокурори просили про це з огляду на те, що є ризики втечі та тиску на ймовірних співучасників, свідків. Крім цього, вони застерігали про ймовірне переховування, знищення чи спотворення речових доказів. Водночас звернули увагу на те, що у справі ще не встановлені всі ймовірні учасники.

Натомість захист Медведчука заявляв, що ризики є необґрунтованими, й намагався скасувати цілодобовий домашній арешт. Там також апелювали до того, що такий запобіжний захід порушує право нардепа на працю. Рішення суду можна оскаржити протягом 5 днів.

Зверніть увагу! Медведчук та його захист порушували карантинні правила під час засідання. Вони перебували на ньому без захисних масок.

Що передбачає цілодобовий домашній арешт

Медведчуку заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги. Крім цього, політик й надалі зобов'язаний:

прибувати до органу досудового розслідування, суду чи прокуратури за кожною вимогою;

не виїжджати з Києва та області без дозволу прокурора або суду;

утриматися від спілкування з підозрюваними або свідками;

здати паспорти для виїзду за кордон.

Справа Медведчука: основне