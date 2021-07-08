Журналісти розповіли про схему, яку кум Володимира Путіна організував, аби врятувати яхту за 200 мільйонів доларів.

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Порятунок яхти Медведчука

Яхту з ліфтом і басейном проросійський політик рятував тоді, коли РНБО вносила його у санкційні списки й арештовувала майно – з лютого по квітень 2021 року.

Медведчуківська яхта 31 березня змінила власника – її переписали на офшорну фірму з Маршаллових островів.

Суд арештував майно лідера ОПЗЖ 9 квітня, зокрема і яхту, яка заходила в порти тимчасово окупованого Росією Криму. Однак це не та яхта за 200 мільйонів, а значно скромніша.

А розкішна яхта Royal Romance у квітні – травні курсувала вздовж узбережжя Хорватії та навіть робила зупинки у цій країні. Тоді ж дружина Медведчука Оксана Марченко публікувала світлини у соцмережах з Хорватії.



Медведчук сховав розкішну яхту в нових офшорах / Скриншот з відео

Справа Медведчука: що відомо