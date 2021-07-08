Журналісти розповіли про схему, яку кум Володимира Путіна організував, аби врятувати яхту за 200 мільйонів доларів.
Читайте також Медведчуку мають продовжити домашній арешт: під судом зібралися тітушки Киви – фото
Порятунок яхти Медведчука
Яхту з ліфтом і басейном проросійський політик рятував тоді, коли РНБО вносила його у санкційні списки й арештовувала майно – з лютого по квітень 2021 року.
Медведчуківська яхта 31 березня змінила власника – її переписали на офшорну фірму з Маршаллових островів.
Суд арештував майно лідера ОПЗЖ 9 квітня, зокрема і яхту, яка заходила в порти тимчасово окупованого Росією Криму. Однак це не та яхта за 200 мільйонів, а значно скромніша.
А розкішна яхта Royal Romance у квітні – травні курсувала вздовж узбережжя Хорватії та навіть робила зупинки у цій країні. Тоді ж дружина Медведчука Оксана Марченко публікувала світлини у соцмережах з Хорватії.
Медведчук сховав розкішну яхту в нових офшорах / Скриншот з відео
Справа Медведчука: що відомо
- Віктору Медведчуку 11 травня оголосили про підозру. Його звинувачують у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів.
- 13 травня Печерський суд Києва обрав для проросійського нардепа запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
- Згодом Київський апеляційний суд вирішив залишити чинним домашній арешт для Медведчука.
- 8 липня суд розглядає питання продовження домашнього арешту кума Путіна, адже термін його дії завершується 9 липня.
- Сам проросійський нардеп вважає, що у слідства немає нових доказів у його справі.