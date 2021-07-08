Журналисты рассказали о схеме, которую кум Владимира Путина организовал, чтобы спасти яхту за 200 миллионов долларов.

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Спасение яхты Медведчука

Яхту с лифтом и бассейном пророссийский политик спасал тогда, когда СНБО вносил его в санкционные списки и арестовывал имущество – с февраля по апрель 2021 года.

Медведчуковская яхта 31 марта сменила владельца – ее переписали на офшорную фирму с Маршалловых островов.

Суд арестовал имущество лидера ОПЗЖ 9 апреля, в том числе и яхту, которая заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма. Однако это не та яхта за 200 миллионов, а значительно скромнее.

А роскошная яхта Royal Romance в апреле – мае курсировала вдоль побережья Хорватии и даже делала остановки в этой стране. Тогда же жена Медведчука Оксана Марченко публиковала фотографии в соцсетях из Хорватии.



Медведчук спрятал роскошную яхту в новых офшорах / Скриншот из видео

Дело Медведчука: что известно